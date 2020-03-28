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Engelli kişinin tekerlekli sandalyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 28.03.2020 18:28 | Son Güncelleme

Engelli kişinin tekerlekli sandalyesini çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde engelli kişinin tekerlekli sandalyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden sandalyeyi çalan kişinin Mehmet M. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İnegöl ilçesinde çay bahçesinin önündeki tekerlekli sandalyenin çalınması, iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kişiye bir hayırsever tarafından yenisi hediye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Tekerlekli Sandalye

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