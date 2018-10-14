Engelli kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Eyyübiye ilçesinde, zihinsel engelli 12 yaşındaki kız çocuğuna sokakta cinsel istismarda bulunan E.K. (47), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., iddiaya göre, engelli kız çocuğuna "Sana elbise alacağım" diyerek, götürdüğü ıssız sokakta cinsel istismarda bulundu. İstismar anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Harekete geçen polisin kimliğini belirlediği E.K., Mance Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
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