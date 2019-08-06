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Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Rıfat Dinç ve engelli kızının, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olan akrabaları tarafından, ‘Bana niye oy vermedin’ denilerek darp edildiği iddia edildi.Artuklu ilçesine bağlı Gül Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde akraba olan iki aday yarıştı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan Rıfat Dinç ve engelli kızının, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olan akrabaları tarafından, ‘Bana niye oy vermedin’ denilerek darp edildiği iddia edildi.
Artuklu ilçesine bağlı Gül Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde akraba olan iki aday yarıştı. Rıfat Dinç ve ailesi Emrah Dinç’i destekleyerek muhtar seçilmelerine katkıda bulundu. Bu süre zarfında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı mahallede, geçtiğimiz günlerde diğer muhtar adayı olan M.Ş.D. ve 8 kişinin, Rıfat Dinç ve ailesine saldırarak darp ettiği öne sürüldü. Darp olayı sonrası ailesi ile birlikte zor günler yaşayan Rıfat Dinç, konuyu savcılığa taşıdı. Zanlıların savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılması sonrası Rıfat Dinç ve ailesi her gün ölüm korkusu ile yaşamaya başladı.

“Bu acıyı ölene dek unutmayacağım”
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Rıfat Dinç, eşiyle birlikte 29 Temmuz’da misafirlikten döndükleri gece önlerinin 3 arabayla kesildiğini söyledi. Dinç, “7-8 kişi eli sopalarla engelli çocuğumla birlikte beni ölümüne dövdüler. Engelli kızım Dilek üzerime atladı ve onun sırtına da değnekle vurdular. Şu an korktuğu için 8 gündür dışarı çıkmıyor. Ben muhtarlık seçiminde diğer akrabamıza oy verdim diye bunları yapıyorlar bize. Bayılana kadar sopalarla bizi dövdüler. Kızımın kendi gelip ‘Babama vurmayın’ diye söylemesini ben ölüme kadar bu acıyı unutmayacağım. Biz devletimize güveniyoruz. Şuan bunlara tutuklama olmamış. Bu zanlıların serbest bırakılmasından sonra ailece çok tedirginiz” dedi.
Bedensel engelli olan Dilek Dinç ise, korkudan bakkala dahi çıkamadıklarını ifade ederek o anı sürekli yaşadıklarını söyledi. Kendilerini darp edenlerin sürekli bir daha gelecekmiş gibi hissettiklerini kaydeden Dilek Dinç, babasına, kendisine ve ailesine bunu yapanların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.
Konu ile ilgili konuşan M.Ş.D., olayın iftira olduğunu ve gerekli görüntü ile bilgilerin savcılığa iletildiğini ifade etti.

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı

Engelli kız ve babasına ‘Bana niye oy vermedin’ dayağı
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