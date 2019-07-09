HABER

Engelli kıza cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mengen ilçesinde yüzde 50 engelli F.B.’yi (20) kaçırdıktan sonra cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki yüzde 50 engelli F.B.

Bolu’nun Mengen ilçesinde yüzde 50 engelli F.B.’yi (20) kaçırdıktan sonra cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki yüzde 50 engelli F.B. isimli genç kız, gezmeye çıktığı sırada iddiaya göre 4 kişi tarafından kaçırıldı. Kızlarına ulaşamayan aile durumu jandarma ekiplerine haber verdi. F.B.’nin bulunması için başlatılan çalışmanın ardından genç kız sabah saatlerinde bir araçla evine bırakıldı. Aile, jandarma ekiplerini arayarak kızlarının eve geri döndüğünü söyledi. Eve gelen ekipler, genç kızın ifadesini almak için jandarma komutanlığına götürdü. F.B., jandarmada verdiği ifadesinde 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
F.B.’nin ifadesinin ardından ekipler, şüpheli Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler, dün akşam saatlerinde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., ’cinsel İstismar’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erol Ç. Ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER'Eteğim kalksa ne olur?''Eteğim kalksa ne olur?'
Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu Yaylada çıkan hortum göçerleri korkuttu 
Milas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandıMilas'ta 6 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.