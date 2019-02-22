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Engelli kıza cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı: Nasılsa evleneceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

İzmir'de, yüzde 70 zihinsel engelli olan Y.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Emrah B., 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme pişmanlık göstermeyen tutuklu sanığın cezasında indirim uygulamadı.

Engelli kıza cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı: Nasılsa evleneceğiz

İzmir Karşıyaka'da geçen 7 Nisan günü eve gelen yüzde 70 zihinsel engelli kızı Y.Ö.'nün (25) davranışlarından şüphelenen anne D.Ö., ne olduğunu sorduğunda "Araba çarptı" cevabını aldı. Ancak D.Ö., kızının cinsel bölgesinde kanama olduğunu görünce, önce doktora götürdü sonra da polise başvurdu. Y.Ö., polis merkezinde cinsel istismara uğradığını söyledi. Genç kızın verdiği eşkalden yola çıkan polis, kısa sürede Emrah B'yi (32) evinde yakaladı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Biçer, "Ben hiçbir şekilde Y.Ö.'yü zorlamadım" dedi. Y.Ö.'nün bedensel ve ruhsal açıdan kendini savunacak durumda olmadığı ve cinsel saldırıya uğradığı doktor raporuyla belirlenince Emrah B. tutuklandı. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

VLİLİK BAHANESİNE SIĞINDI

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah B., avukatı Hasan Yaylagül, mağdur Y.Ö., annesi D.Ö., avukatları İbrahim Erdem Aşçı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık, "Zihinsel engelli olduğunu biliyordum ancak engel düzeyinin yüksek olduğunu bilmiyordum. Biz konuşurken birbirimizi anlıyorduk. Bana biz seninle nasıl olsa evleneceğiz ben senin karın olmak istiyorum dedi. Ben de nasılsa evleneceğiz diye kabul ettim, ilişkiye girdik. Hiçbir şekilde zorlamadım" diye konuştu. Sanık avukatı Hasan Yaylagül de E.B.'nin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Anne D.Ö. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Bakanlık avukatı Pınar Melli de sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Mağdur avukatı İbrahim Erdem Aşçı'nın toplanan delillerle sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, emsal bir karar beklediklerini ifade ettiği duruşmada savcısı da sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

PİŞMANLIK DUYMADI, İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık Emrah B.'ye cinsel istismar suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Cezayı, eylemin kendisini savunamayacak kişiye karşı olmasından dolayı arttırarak, 19 yıl 6 aya çıkardı. Sanığı ayrıca Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Biçer'in cezasında, pişmanlık duymaması ve toplanan delilleri gözönüne alarak, indirim yapmadı. (DHA)

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