 Engelli kıza cinsel saldırı sanığı garsona 6 yıl 3 ay hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da kafeye müşteri olarak gelen yüzde 50 zihinsel engelli A.H.'ye (19), iki kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlanan garson Yusuf A. (21), 'basit cinsel saldırı' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Kasım 2017 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafeye müşteri olarak gelen A.H., bir süre oturduktan sonra lavabovaya gitti. A.H.'nın peşinden giden garson Yusuf A., genç kıza "Aşağıyı görmek ister misin?" diye sordu. A.H.'nin 'görmek isterim' demesi üzerine ikili birlikte aşağı kata indi. İddiaya göre Yusuf A., burada A.H.'ye elle tacizde bulundu. Ardından "Yaşananları kimseye söyleme" diyerek A.H.'yi tehdit etti.

İKİNCİ KEZ PEŞİNDEN LAVABOYA GİTTİ

A.H., yemekten sonra ellerini yıkamak için tekrar lavaboya gitti. Peşinden giden Yusuf A.nın lavabonun kapısını kilitleyip, iddiaya göre, genç kızın kıyafetlerini çıkartıp elle tacizde bulundu. Yusuf A., "Sen de bana karşılık verirsen, sana hamburger, kola veririm' teklifinde bulundu. Tepki gösteren genç kız, Yusuf A.'yı itekleyerek kapıyı açıp hızla uzaklaşarak durumu işyerindeki diğer çalışanlara anlattı.

KÜFÜRLERİ ÜSTÜNE ALINMIŞ'

Olay sonrası genç kız ve ailesinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Yusuf A., ifadesinde, "A.H.'nin birkaç defa müşteri olarak kafeye geldiğini gördüm. Ben ona bir şey yapmadım. A.H. lavabodayken ben lavabonun önünü paspasla temizliyordum. Bu sırada kendi kendime küfür ediyordum. A.H. ettiğim bu küfürleri üzerine alınmış olabilir. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'ABİ BANA KÖTÜ ŞEYLER YAPTI'

Olay sırasında kafede çalışan Z.C.'nin tanık olarak ifadesi alındı. Z.C., A.H.'yi görünce engelli olduğunu anladığını belirterek, ''A.H., belli bir süre masada oturduktan sonra lavaboya gitti. O esnada Yusuf A. da oradaydı. A.H. bir süre sonra lavabodan çıkarak, 'Abi bana kötü şeyler yaptı' dedi. Bunun üzerine Yusuf A.'ya durumu sordum. Bana, 'Ben bir şey yapmadım. Paspasla temizlerken kendi kendime küfür ediyordum. Kız kendi üstüne alınmış olabilir' dedi.'' diye konuştu. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf A., yaklaşık 1 ay cezaevinde kaldıktan sonda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

Konya 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılanan Yusuf A., suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi. Yusuf A. son sözünde, ''Beni almaya geldiklerinde olaydan hiç haberim yoktu. Beraatimi talep ediyorum'' dedi.

Genç kızın babası İ.H. ise, "Yusuf A.'nın cezalandırılmasını istiyorum. Bize uzlaşmak için geldiler, biz kabul etmedik. Şikayetinizi geri alın dediler, biz almadık" dedi.

DURUMDAN FAYDALANARAK CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf A.'nın mağdur A.H.'nin zihinsel özürlü olduğunu bildiğini ya da fark ettiğini, genç kızın bu durumundan faydalanarak, kısa süre zarfında iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Heyet, A.H.'nin olaydan sonra alınan doktor raporunda da göğüs bölgesindeki morluklar, mağdur hakkında alınan sağlık kurulu raporu, sanık, mağdur ve tanık beyanları nedeniyle Yusuf A.'nın işlediği suçun sabit olduğuna kanaat getirdi. Heyet, 'basit cinsel saldırı' suçundan Yusuf A.'nın tutuklanmasına ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verdi.

