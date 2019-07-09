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Engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli F.B.'yi (20) kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli F.B.'yi (20) kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mengen'e bağlı Yumrutaş köyünde ailesiyle birlikte oturan yüzde 50 zihinsel engelli F.B., iddiaya göre önceki gece kaçırıldı. Genç kızın babası durumu jandarmaya haber verdi. Daha sonra sabaha karşı genç kız tekrar bir otomobille eve geri bırakıldı. Jandarma tarafından ifadesi alınan F.B., 4 kişi tarafından kaçırıldığını ve cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Mengen'de oturan Engin Ü., Erol Ç., Eray Y., Uğur Z. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Eray Y., Engin Ü. ve Uğur Z., 'cinsel İstismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Erol Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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