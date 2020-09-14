Engelli kızını döverken görüntülenen baba daha önce de büyük kızını döverek hastanelik etti

Isparta’da 3906 Sokak’ta yaşayan A.A.’nın (82) kendisiyle birlikte kalan ve yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 çocuğundan kızı H.A.’ya şiddet uyguladığı anlar cumartesi günü komşuları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan A.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, darp edilen H.A. (61) ile kardeşleri A.A. (44) ve M.A. (53) devlet korumasına alındı.

"BÜYÜK KIZINI DAHA ÖNCE DE DÖVEREK HASTANELİK ETTİ"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan A.A.’nın komşuları, daha önce de bu tür şiddet olaylarına şahit olduklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ersoy, A.A.’nın daha önce de çocuklarını dövdüğünü gördüğünü ve bunun üzerine kendisini çağırarak, onlara eziyet etmemesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Ama babanın, dövme olayını kabul etmediğini kaydeden Ersoy, “‘Ben çocuklarıma bakıyorum, yemeklerini yediriyorum’ dedi. Ancak çocuklara yemek falan yedirdiği yoktu. Komşular çocuklara yemek verdiğinde büyük bir memnuniyetle hiç görmemişler gibi yiyorlardı. 2 gün önce olan olayda dövdüğü büyük kızını daha önce de döverek, 2 ay yoğun bakımda yatmasına sebep oldu. Çocuk hastaneden çıktıktan sonra tekrar dövmeye başladı. Biz de bu duruma şahit olduk. O gün mahalleden polise haber vermişler. Onlar da sosyal hizmetler il müdürlüğüne bilgi vermiş. Artık devlet korumasında olan çocuklara düzgün bakılması konusunda yardımcı olunacak. Devletimize ve sosyal politikalar il müdürlüğüne teşekkür ederiz. Çocuklara orada iyi bakılacağından eminiz" dedi.