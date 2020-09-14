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Engelli kızını döverken görüntülenen baba daha önce de büyük kızını döverek hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

Isparta’da 3 zihinsel engelli çocuğundan büyük olanı döverken cep telefonu ile görüntülenen A.A.'nın komşuları, çocuklara şiddet olayının daha önce de yaşandığını belirtti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ersoy, A.A.'nın darp ettiği görüntülenen kızını daha önce de döverek hastanelik ettiğini iddia etti.

Engelli kızını döverken görüntülenen baba daha önce de büyük kızını döverek hastanelik etti

Isparta’da 3906 Sokak’ta yaşayan A.A.’nın (82) kendisiyle birlikte kalan ve yaşları 44, 53 ve 61 olan 3 çocuğundan kızı H.A.’ya şiddet uyguladığı anlar cumartesi günü komşuları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan A.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, darp edilen H.A. (61) ile kardeşleri A.A. (44) ve M.A. (53) devlet korumasına alındı.

"BÜYÜK KIZINI DAHA ÖNCE DE DÖVEREK HASTANELİK ETTİ"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan A.A.’nın komşuları, daha önce de bu tür şiddet olaylarına şahit olduklarını belirtti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ersoy, A.A.’nın daha önce de çocuklarını dövdüğünü gördüğünü ve bunun üzerine kendisini çağırarak, onlara eziyet etmemesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Ama babanın, dövme olayını kabul etmediğini kaydeden Ersoy, “‘Ben çocuklarıma bakıyorum, yemeklerini yediriyorum’ dedi. Ancak çocuklara yemek falan yedirdiği yoktu. Komşular çocuklara yemek verdiğinde büyük bir memnuniyetle hiç görmemişler gibi yiyorlardı. 2 gün önce olan olayda dövdüğü büyük kızını daha önce de döverek, 2 ay yoğun bakımda yatmasına sebep oldu. Çocuk hastaneden çıktıktan sonra tekrar dövmeye başladı. Biz de bu duruma şahit olduk. O gün mahalleden polise haber vermişler. Onlar da sosyal hizmetler il müdürlüğüne bilgi vermiş. Artık devlet korumasında olan çocuklara düzgün bakılması konusunda yardımcı olunacak. Devletimize ve sosyal politikalar il müdürlüğüne teşekkür ederiz. Çocuklara orada iyi bakılacağından eminiz" dedi.

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"ÇOCUKLARI KURTARABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Mahalle sakinlerinden Ümmühan Dingin ise baba A.A.’nın çocuklarıyla birlikte yaklaşık 10 yıldır mahallede yaşadığını ve daha önce de birkaç kez böyle şiddet olayına şahit olduğunu söyledi. Dingin, "Daha önce de komşular polisi aradı. Polis geldi, bir yere kadar bir şey yapabildi. Baba, dövmediğini ve çocuklara eziyet etmediğini söyledi. Sosyal hizmetler müdürlüğünden de geldiler. Babaları ısrarla çocuklarını onlara vermek istemedi. Kendisi baktığını ve karınlarını doyurduğunu söyleyerek, kağıtları imzaladı ve görevlileri gönderdi. Mahalleli olarak bu çocukların dövüldüklerini kanıtlayabilirsek onları kurtarabiliriz diye düşündük. Mahallede oynayan çocuklar amcayı, en büyük kızını döverken görüntülemişler. Bu şekilde emniyete haber verildi ve olay sosyal medyaya yansıdı. Bu sayede çocuklar kurtuldu, çok mutluyuz. Dayak yediklerini görüp, seslerini duyuyorduk ve çok üzülüyorduk. Bu durum karşısında hiçbir şey yapmamak olmazdı. Elimizden bir yere kadar bir şey geliyordu ama şimdi onları kurtarabildik, çok mutlu ve sevinçliyiz. Devlet korumasına alındıktan sonra haberlerini de aldık. Yıkanmışlar, gittiklerinde karınları çok açmış, doyurulmuşlar. İnşallah bundan sonraki hayatlarında temiz ve mutlu şekilde yaşayacaklar" diye konuştu.

(İHA)

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