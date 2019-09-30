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Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yürüme engelli, kanser hastası Sabiha Çiloğlu (55), yüzde 50 zihinsel engelli kızı Yasemin Çiloğlu'nun (26) Büyükşehir Belediyesi'nin engelli kadrosundan işe gireceği söylenip, 20 bin lira kredi çekilerek dolandırıldı.

Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de yürüme engelli, kanser hastası Sabiha Çiloğlu (55), yüzde 50 zihinsel engelli kızı Yasemin Çiloğlu'nun (26) Büyükşehir Belediyesi'nin engelli kadrosundan işe gireceği söylenip, 20 bin lira kredi çekilerek dolandırıldı. Savcığa suç duyurusunda bulunan Çiloğlu, dolandırıcıların bir an önce yakalanıp, cezalandırılmalarını istedi.
Sabiha ve Süleyman Çiloğlu çiftinin, ayrı yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli kızları Yasemin Çiloğlu, 16 Nisan 2017 tarihinde ailesini telefonla arayıp, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde engelli kadrosundan işe alınacağını söyledi. Çiloğlu, işe girebilmesi için annesi Sabiha Çiloğlu'nun da kimlik bilgilerine ihtiyaç olduğunu belirterek, eve gelecek 2 kişiye nüfus cüzdanını vermesini istedi. Yürüme engelli, meme kanseri hastası Sabiha Çiloğlu, kızının işe girecek olmasının sevinci ile Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerine gelen 2 kişiye telefonda kızının belirttiği gibi nüfus cüzdanını verdi. 45 dakika sonra 2 kişi nüfus cüzdanını geri getirdi. Ancak, aradan 1 yıl geçmesine rağmen kızı işe alınmayan Sabiha Çiloğlu, bir yıl sonra bir bankadan gelen borç kağıdı ile şok oldu. Bankaya gittiğinde Çiloğlu, kendi fotoğrafının yerine başka birine ait fotoğraf yapıştırılarak düzenlenen sahte evraklarla 20 bin lira kredi çekildiğini öğrendi. Bunun üzerine savcılığa giden Sabiha Çiloğlu, suç duyurusunda bulundu.
Engelli kızının işe girebilmesi için verdiği nüfus cüzdanının başına iş açtığını belirten Sabiha Çiloğlu, "Ben kredi çekmedim. Hiçbir şekilde hiçbir evrağa imza atmadım. Kredi çekmek için hiçbir banka şubesine gitmedim. Kızımı engelli kadrosundan işe aldıracaklarını söyleyen kişilerin nüfus cüzdanımı almalarından 1 yıl sonra dolandırıldığımı anladım. Bunu yapan kişilerin bir an önce bulunup, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi.
'KIZIMI ALET EDİYORLAR'
Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Sabiha Çiloğlu, "Kızım bizden ayrı olarak başka biri ile yaşıyor. Kızım engelli olduğu için, onun bu durumundan faydalanıp, bunları yaptıran birileri var. Kızımın bankalardan çektiği krediler nedeniyle 8 ayrı icra dosyası olduğunu öğrendim. Kızımı kandırıp, dolandırıcılık olayına alet ediyorlar. 1.5 yıldır kızımın yüzünü de göremiyorum. Gözüme uyku girmez oldu. Dolandırıcıların sahte evraklarla adıma çektiği parayı bankaya ödeme gücüm ve imkanım da yok. Merak ettiğim şey, çekilen bu para kimin eline geçti?" diye konuştu.

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Engelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldıEngelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldıEngelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldıEngelli kızının işe girmesi için çabalarken dolandırıldı

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