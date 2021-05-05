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  4. Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı

Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı

05.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bir kişi, evinin önünde oturan engelli komşusuna "Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun?” diye sorunca kavga çıktı. Mahallenin müdahale ettiği kavga anı kameraya yansırken, aldığı darbelerin etkisiyle yerinden kalkamaz hale gelen engelli şahıs hastaneye kaldırıldı.

Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı

Olay, Sefaköy İnönü Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya evinin önünde oturan engelli şahıstan şüphelenen komşusu “Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun?” diye sordu.

AİLELER DE KAVGAYA KARIŞTI

Yürüyemeyen şahıs, kapısının önünde oturduğunu istediği yere de oturacağını söyleyince ortalık kızıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyünce kavga çıktı. Komşusu yanındaki birkaç kişiyle birlikte, engelli şahsa vurdu. Kavgaya her iki aile üyesi de dahil oldu. Büyüyen kavgaya mahalleli müdahale ederken, engelli şahıs aldığı darbelerin etkisiyle yerinden kalkamaz hale geldi. Engelli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga anı kameraya yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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