Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı

Olay, Sefaköy İnönü Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya evinin önünde oturan engelli şahıstan şüphelenen komşusu “Niye burada oturuyorsun, benim karıma mı bakıyorsun?” diye sordu.

AİLELER DE KAVGAYA KARIŞTI

Yürüyemeyen şahıs, kapısının önünde oturduğunu istediği yere de oturacağını söyleyince ortalık kızıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyünce kavga çıktı. Komşusu yanındaki birkaç kişiyle birlikte, engelli şahsa vurdu. Kavgaya her iki aile üyesi de dahil oldu. Büyüyen kavgaya mahalleli müdahale ederken, engelli şahıs aldığı darbelerin etkisiyle yerinden kalkamaz hale geldi. Engelli şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga anı kameraya yansıdı. (İHA)

