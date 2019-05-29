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Engelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en büyük ikinci hayvan bakım evi olan Tuzla'daki Tepeören Hayvan Bakımevi'nde kalan engelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor.

Engelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor

İSTANBUL,(DHA) DÜNYANIN en büyük ikinci hayvan bakım evi olan Tuzla'daki Tepeören Hayvan Bakımevi'nde kalan engelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan bakımevinde 1000'e yakın köpek bulunuyor. Bakımı yapılan ve sağlık durumları iyi olan köpekler alındıkları yere bırakılırken engelli yaklaşık 200 köpek ise yaşam şansları çok az olduğu için sahiplenilene kadar bakımevinde kalıyor. İBB tarafından 2017 yılında kurulan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve bahçeli yaşam alanı engelli köpeklerin adeta ikinci yaşama başladıkları yer oldu.

YAKLAŞIK 200 KÖPEK ENGELLİ
Barınaktaki 1000'e yakın köpekten yaklaşık 200'ü engelli. Tek bacağı olmayan da var gözleri görmeyen de. Kendi başına yaşayamayacak kadar yaşlı olan da var sağır olan da.. Diğer köpekler bakımı yapılıp sağlık sorunları giderilince alındıkları yere bırakılıyor. Ancak bu köpeklerin bırakıldıkları takdirde yaşama şansları yok denecek kadar az. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bu hayvanlara sahiplenilene kadar bakıyor. Veterinerler bu köpeklere özel ilgi gösteriyor. Köpekler, engel durumu, cinsiyet, cüsse ve saldırganlık durumlarına göre gruplandırılıyor.

ENGELLİ KÖPEKLERİ SAHİPLENİN ÇAĞRISI
Engelli köpeklerin sahiplendirilmesi için çağrıda bulunan bakımevinin veterineri Erhan Önel, 'Kazalar, travmalar dediğimiz çeşitli hastalıkları sonucu engeli bulunan hayvanların kaldığı bir barınak. Dış ortamda yaşayamayacak derecede olan bu köpekler durumlarından dolayı sahiplendirilene kadar bakım evinde bulunmakta. Sahiplenmeye açıktır. Dileyen vatandaşlarımız başvurduğu takdirde sahiplenme yapılabilecek. Sahiplendirilmezse biz tüm bakım besleme ve tedavi ihtiyaçlarını burada gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

1240 hayvan kapasiteli barınakta hayvanları tedaviden barınmaya, beslenmeden temizliğe kadar tüm ihtiyaçları gideriliyor. Tesiste röntgen, yıkama, laboratuvar ve diş bakım alanları bulunuyor. Hayvanlar durumlarına göre buralardaki ihtiyaçlarının giderilmesinden sonra engeli yoksa alındıkları yere bırakılıyor. Barınakta gömü alanı da bulunuyor. Sahipli ya da sahipsiz olması fark etmeksizin ölen köpekler burada gömülüyor. Gömü ve diğer işlemler için herhangi bir ücret alınmıyor. Hayvan sahipleri bağış yapmak isterse köpeğin ismi oluşturulan anı duvarındaki plakete ismi yazılıyor.

(FOTOĞRAF)

Engelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyorEngelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyorEngelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyorEngelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor

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