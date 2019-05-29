İSTANBUL,(DHA) DÜNYANIN en büyük ikinci hayvan bakım evi olan Tuzla'daki Tepeören Hayvan Bakımevi'nde kalan engelli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan bakımevinde 1000'e yakın köpek bulunuyor. Bakımı yapılan ve sağlık durumları iyi olan köpekler alındıkları yere bırakılırken engelli yaklaşık 200 köpek ise yaşam şansları çok az olduğu için sahiplenilene kadar bakımevinde kalıyor. İBB tarafından 2017 yılında kurulan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve bahçeli yaşam alanı engelli köpeklerin adeta ikinci yaşama başladıkları yer oldu.

YAKLAŞIK 200 KÖPEK ENGELLİ

Barınaktaki 1000'e yakın köpekten yaklaşık 200'ü engelli. Tek bacağı olmayan da var gözleri görmeyen de. Kendi başına yaşayamayacak kadar yaşlı olan da var sağır olan da.. Diğer köpekler bakımı yapılıp sağlık sorunları giderilince alındıkları yere bırakılıyor. Ancak bu köpeklerin bırakıldıkları takdirde yaşama şansları yok denecek kadar az. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bu hayvanlara sahiplenilene kadar bakıyor. Veterinerler bu köpeklere özel ilgi gösteriyor. Köpekler, engel durumu, cinsiyet, cüsse ve saldırganlık durumlarına göre gruplandırılıyor.