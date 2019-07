Engelli kuzenler, mısır satarak geçimlerini sağlıyor

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta işitme engelli Yunus Can Tarun (21) ve kas erimesi hastası kuzeni Yasin Dündar (22), birlikte mısır satarak geçimlerini sağlıyor. Kent merkezinde oturan kas erimesi hastası Yasin Dündar ve işitme engelli teyzesinin oğlu Yunus Can Tarun, parkta gezerken gördükleri mısır tezgahlarından etkilenerek bu işi yapmaya karar verdi. Aileler, destek verdikleri iki genç için mısır arabası satın aldı. Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, derneğe ait Engelsiz Yaşam Parkı'nda satış yapmalarına izin verdi. Kuzenler, burada bardak mısır satarak geçimlerini sağlamaya başladı. Parkta gezerken mısır satanları gördüklerini ve o anda bu işi yapmaya karar verdiklerini belirten Yasin Dündar, ''Daha önce İŞKUR üzerinden 6 aylığına okullarda görev alıyorduk. Başka bir yerde çalışmadık. Kuzenimle gezerken mısır tezgahları gözümüze takıldı. 'Biz de açalım, beraber çalıştıralım' dedim kuzenime, o da destekledi. Dernek başkanımız bize yer verdi. Onun sayesinde ekmek paramızı çıkartıyoruz. Satışlar yoğun oluyor. Yakınlarımız da yardımcı oluyorlar'' dedi. 'ONLARIN MÜCADELESİ BİZİ MUTLU EDİYOR' Amaçlarının engellilere istihdam sağlamak olduğunu belirten Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras ise, ''Bize böyle bir talep gelince, 'Engelsiz yaşam parkı zaten engellilere açık bir park, burada istihdam edin, kendi cep harçlıklarınızı çıkarın, ailelerinize yük olmayın' dedik. Böyle simit satan, ayakkabı boyayan, seyyar mısır satan, engelli engelsiz insanları takdir eden toplumuz. Onun için birilerine avuç açmaktansa böyle bunların mücadelesini görmek bizi çok mutlu ediyor. Biz elimizden geldiğince engellilere istihdam konusunda yardıma açığız. Yeter ki onlar mücadele etsinler'' dedi. Yunus Can Tarun'un annesi Tülay Tarun da onların çalışma azmini desteklediklerini, yalnız bırakmamaya özen gösterdiklerini söyledi.