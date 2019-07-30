HABER

Engelli kuzenler, mısır satarak geçimlerini sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

TOKAT'ta işitme engelli Yunus Can Tarun (21) ve kas erimesi hastası kuzeni Yasin Dündar (22), birlikte mısır satarak geçimlerini sağlıyor.

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta işitme engelli Yunus Can Tarun (21) ve kas erimesi hastası kuzeni Yasin Dündar (22), birlikte mısır satarak geçimlerini sağlıyor. Kent merkezinde oturan kas erimesi hastası Yasin Dündar ve işitme engelli teyzesinin oğlu Yunus Can Tarun, parkta gezerken gördükleri mısır tezgahlarından etkilenerek bu işi yapmaya karar verdi. Aileler, destek verdikleri iki genç için mısır arabası satın aldı. Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, derneğe ait Engelsiz Yaşam Parkı'nda satış yapmalarına izin verdi. Kuzenler, burada bardak mısır satarak geçimlerini sağlamaya başladı. Parkta gezerken mısır satanları gördüklerini ve o anda bu işi yapmaya karar verdiklerini belirten Yasin Dündar, ''Daha önce İŞKUR üzerinden 6 aylığına okullarda görev alıyorduk. Başka bir yerde çalışmadık. Kuzenimle gezerken mısır tezgahları gözümüze takıldı. 'Biz de açalım, beraber çalıştıralım' dedim kuzenime, o da destekledi. Dernek başkanımız bize yer verdi. Onun sayesinde ekmek paramızı çıkartıyoruz. Satışlar yoğun oluyor. Yakınlarımız da yardımcı oluyorlar'' dedi. 'ONLARIN MÜCADELESİ BİZİ MUTLU EDİYOR' Amaçlarının engellilere istihdam sağlamak olduğunu belirten Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras ise, ''Bize böyle bir talep gelince, 'Engelsiz yaşam parkı zaten engellilere açık bir park, burada istihdam edin, kendi cep harçlıklarınızı çıkarın, ailelerinize yük olmayın' dedik. Böyle simit satan, ayakkabı boyayan, seyyar mısır satan, engelli engelsiz insanları takdir eden toplumuz. Onun için birilerine avuç açmaktansa böyle bunların mücadelesini görmek bizi çok mutlu ediyor. Biz elimizden geldiğince engellilere istihdam konusunda yardıma açığız. Yeter ki onlar mücadele etsinler'' dedi. Yunus Can Tarun'un annesi Tülay Tarun da onların çalışma azmini desteklediklerini, yalnız bırakmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

PARTNER'Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum''Benden bir tane daha çekilir mi bilmiyorum'
Şanlıurfa'da kurbanlık hareketliliğiŞanlıurfa'da kurbanlık hareketliliği
Down sendromlu Musa, Kuran kursunda İslamiyet'i anlatıyorDown sendromlu Musa, Kuran kursunda İslamiyet'i anlatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

On Numara sonuçları 29 Temmuz: 5 kişiye müjde!

On Numara'da 5 kazanan!

Günlük burç yorumları 30 Temmuz Salı - Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Kritik MGK toplantısı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Kritik toplantı bugün! Çok önemli başlıklar masada

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.