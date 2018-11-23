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Engelli memur alımı tercihleri 29 Kasım'da başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "2 bin 504 engelli memur alımı için tercihler 29 Kasım'da başlıyor" - "Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam ederek, hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alımı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağını ve 7 Aralık'a kadar devam edeceğini belirtti.

Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda, ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadroya atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildiğini kaydetti.

Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına gönderildiğini belirten Selçuk, "Adaylar 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam ederek, hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Engelli Memur Alımı

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