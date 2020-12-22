Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Son dakika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ocak 2021'de engelli memur alımı için açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ocak başında engelli atamalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, bekçi, polis, sağlık çalışanı açığı ile birlikte yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırıyordu. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre 2021 Ocak ayında engelli memur alımları için ilk atama gerçekleştirilecek. Peki 2021 engelli atama tarihleri nedir? 2021'de ne zaman engelli memur alınacak?

2021 ENGELLİ MEMUR BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yeni Ekonomi Programı öncesinde yapılan açıklamanın ardından binlerce engelli vatandaş 2021 engelli memur alımı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak araştırması yapıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde video görüşmesiyle bir toplantı yaparak, engelli memur alımları 2021 için; "İnşallah Ocak başında engelli atamalarımızı gerçekleştireceğiz" diyerek engellilere atama müjdesi verdi.