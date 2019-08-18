Engelli memurun sınav başarısı

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aday memur olarak görev yapan işitme ve konuşma engelli 32 yaşındaki Metin Çağlar, temel ve hazırlayıcı sınavlarından 100 tam puan alarak asli memur olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hacettepe Üniversitesi Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümünden birçok zorlukla mücede ederek mezun olan Çağlar, 2012 yılında ilk kez girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) başarısız oldu.

Çağlar, 6 yıl sonra memur olabilmek için gece gündüz çalışarak tekrar girdiği sınavda başarılı olup, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı "şikayet birimi"nde aday memur olarak işe başladı.

Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik gereği devlet memurlarının adaylıktan, asli memurluğa geçmeleri için yapılan sınava da hazırlanan Çağlar, temel eğitim için 12, hazırlayıcı eğitim için de 18 ders alarak girdiği sınavların ikisinde de 100 tam puan aldı.

Geçerli taban puanın 60 olmasına rağmen 100 puanı hedefleyen Çağlar, bu başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.