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Engelli memurun sınav başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünde aday memur olarak görev yapan işitme ve konuşma engelli 32 yaşındaki Metin Çağlar, asli memur olabilmek için temel ve hazırlayıcı sınavların ikisinde de 100 tam puan almanın mutluluğunu yaşıyor - Engelli Metin Çağlar: - "Günde 4 defa tekrar yaptım, çalışmayı bırakmadım. Girdiğim iki sınavdan 100 puan aldım. Ayaklarım yere sağlam bastığı için çok mutluyum" - "Toplumda tüm engellilere bu başarım örnek olsun, başarıda engel yoktur"

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aday memur olarak görev yapan işitme ve konuşma engelli 32 yaşındaki Metin Çağlar, temel ve hazırlayıcı sınavlarından 100 tam puan alarak asli memur olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hacettepe Üniversitesi Makine, Resim ve Konstrüksiyon bölümünden birçok zorlukla mücede ederek mezun olan Çağlar, 2012 yılında ilk kez girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) başarısız oldu.

Çağlar, 6 yıl sonra memur olabilmek için gece gündüz çalışarak tekrar girdiği sınavda başarılı olup, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı "şikayet birimi"nde aday memur olarak işe başladı.

Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik gereği devlet memurlarının adaylıktan, asli memurluğa geçmeleri için yapılan sınava da hazırlanan Çağlar, temel eğitim için 12, hazırlayıcı eğitim için de 18 ders alarak girdiği sınavların ikisinde de 100 tam puan aldı.

Geçerli taban puanın 60 olmasına rağmen 100 puanı hedefleyen Çağlar, bu başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Ayaklarım yere sağlam bastığı için çok mutluyum"

İşitme ve konuşma engelli Metin Çağlar, AA muhabirine işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, üniversite eğitiminin zor olduğunu, 4 arkadaşının bu nedenle okuldan ayrıldığını, kendisinin gayretleriyle mezun olabildiğini söyledi.

Memurluk sınavına 2012'de girdiğini ancak çok zorlandığını anlatan Çağlar, 6 yıl sonra tekrar girdiği sınav sonucu Kocaeli'de memur olduğunu ifade etti.

Çağlar, 9 aydır İl Sağlık Müdürlüğünde çalıştığını belirterek, "Aday memurluk hedefimdeydi. İnternette Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi vardı. Evde derslerime çalıştım. Günde 4 defa tekrar yaptım, çalışmayı bırakmadım. Girdiğim iki sınavdan da 100 puan aldım. Ayaklarım yere sağlam bastığı için çok mutluyum." diye konuştu.

İşe başladığında tanıştığı arkadaşlarıyla yavaş yavaş ilişkilerini geliştirdiğini, bilgisayar başında "şikayet birimi"nde çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Çağlar, "Aday memurluk sınavındaki gözetmenlerin işaret dilini bilmeleri benim için çok faydalı oldu. Sınavdan 60 puan almam yeterliydi, fakat ben yeterli bulmadım.100 puanı hedefledim ve öyle de oldu. Toplumda tüm engellilere bu başarım örnek olsun, başarıda engel yoktur." ifadelerini kullandı.

- "100 tam puan alan bilgisine şu ana kadar ulaşmadık"

İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney de Çağlar'ın yetenekli ve başarılı olduğunu vurgulayarak, "Yapılan 'Aday Memur' sınavından 100 tam puan aldı. Şu ana kadar bu puanı alan engelli arkadaşımız çok nadirdir. Engelli olup da bu sınavdan 100 tam puan alan bilgisine şu ana kadar ulaşmadık." dedi.

Engellilerin iş hayatında yer almalarının önemine değinen Ergüney, şöyle devam etti:

"Engellilerin çok büyük kısmı iş yerlerinde istihdam edilebilir. Burada gördüğümüz gibi çok başarılı olabiliyorlar. Bunun sembolik bir anlamı var. Son yıllarda devletimizin engelli istihdamı artıyor. Bunlar sayesinde ailelerdeki, toplumdaki huzurun daha da artacağını düşünüyorum."

Ergüney, İl Sağlık Müdürlüğü olarak sık sık engellilere yönelik faaliyetler yürüttüklerini, yaptıkları çalışmalarla Metin Çağlar gibi çalışanlardan olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.

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aday memur EKPSS Metin Çağlar sınav

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