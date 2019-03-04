Engelli Meryem'in evde eğitim mutluluğu

"İl genelinde evde eğitim alan 76 öğrencimiz mevcut." diyen Subaşı, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve devletimizin bize sunduğu tüm imkanları bu tarz öğrencilerimizin akranlarından geri kalmaması adına seferber ediyoruz. Bununla ilgili materyal ve eğitim desteklerini öğrencilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hizmeti sayesinde okulundan geri kalmayan Gül'ü evinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı, yaptığı açıklamada, öğrencinin eğitimini tamamlayabilmesi ve akranlarından geri kalmaması için ihtiyaç duyulan bütün branşlarda öğretmen görevlendirmesi yaptıklarını söyledi.

Bu hizmetten yararlanan bedensel engelli Gül, sınıf haline getirilen odasında, her gün evine gelen öğretmenlerinin anlattığı dersleri dinleyerek eğitimini sürdürüyor.

Soysal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Kaya da Meryem'in oldukça başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Meryem, sağlık sorunlarından dolayı okula gelemeyen bir öğrencimiz. Ailesi müdürlüğümüze başvurdu. Bizler de öğretmenleri olarak eğitimini okulda değil, evde devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gül'ün annesi Naile Gül ise kızının küçüklüğünden bu yana büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, 4 ameliyat geçirdiğini ve 3 kez daha ameliyat edileceğini aktardı.

Devletin sağladığı imkanlar sayesinde kızının eğitimden geri kalmadığını aktaran Gül, sürekli kızının yanında olan öğretmenlerine ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

