Engelli milli atletlerden 2 altın, 1 gümüş madalya

İSTANBUL (AA) - Berlin'de düzenlenen "2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı milli sporcuları Hamide Kurt Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci, kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalyanın, Zeynep Acet de yarışı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de 20 Ağustos'ta başlayan ve 26 Ağustos'ta sona erecek Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük heyecan yaşanıyor.

Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'den 15'i milli sporcu olmak üzere 21 sporcu katıldı. 15 milli sporcunun arasında Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımından Hamide Kurt Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta ve Hamza Doğan da yer alıyor.

- İki altın, bir gümüş madalya kazandılar

Düzenlenen yarışlarda milli atlet Zübeyde Süpürgeci T54 kategorisi kadınlar 200 metrede 30.96'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

T53 kategorisi 200 metre kadınlarda yarışan sporculardan Hamide Kurt Doğangün ise 31.59'luk derecesiyle birinci olup altın madalyayı kazanırken, Zeynep Acet de 35.78'lik derecesiyle yarışı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.