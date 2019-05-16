Engelli milli yüzücünün askerlik heyecanı

MANİSA (AA) - Manisa'da engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi'nin de aralarında bulunduğu 121 engelli, bir günlüğüne asker oldu.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığındaki törende, milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ile 55 engelli, alay sancağının önünde ant içti.

İşitme engellilerin işaret diliyle yemin ettiği törende konuşan Tugay Komutanı Albay Güven Dere, "Gönüllerindeki vatan, millet ve bayrak aşkıyla askerlik coşkusunu yaşamak ve temsili askerlik görevlerini yapmak için Manisa'nın merkez ve ilçelerinden gelen çok değerli evlatlarımız, 'Her Türk asker doğar' özdeyişini ispatladılar." dedi.

Milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, AA muhabirine, "Türk ordusunun bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Havuzlarda ay yıldızlı boneyi taşımak gurur veriyordu. Temsili de olsa askerlik nasip oldu. Damarlarımızdaki asil kanı hissetmiş olduk." dedi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığında da 65 engelli için tören düzenlendi. Bir günlük eğitimin sonunda Jandarma üniformalarıyla törene katılan engelliler, ant içerek terhis olmanın sevincini yaşadı.