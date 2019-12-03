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Engelli minikler Trafik Park’ta buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:03 | Son Güncelleme

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile Sakarya’da engelli minikler Serdivan Trafik Park’ta buluşarak bir yandan gönüllerince eğlenirken diğer bir yandan ise trafik kurallarını da öğrendi.Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Trafik Park’ta güneşin tadını çıkaran engelli miniklerin eğlenirken öğrenmesi güzel görüntülere sahne oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ile Sakarya’da engelli minikler Serdivan Trafik Park’ta buluşarak bir yandan gönüllerince eğlenirken diğer bir yandan ise trafik kurallarını da öğrendi.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Trafik Park’ta güneşin tadını çıkaran engelli miniklerin eğlenirken öğrenmesi güzel görüntülere sahne oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Serdivan Belediyesi ve Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün beraber organize ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri kapsamında güne, ilk olarak minikler, polis ağabeyleri ve ablaları ile dans ederek başladı. Daha sonrasında engelli minikler pedallı araçlarla trafik eğitimi aldıktan sonra mini tren ile trafik park etrafında gezdikten sonra trambolinde gönüllerince eğlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro Personeli Polis Memuru Murat Ünal ve trafik polisleri eşliğinde gönüllerince eğlenen miniklerin mutlulukları gözlerinden okundu.
Engelli çocukları hayata en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ve böyle bir günde çocukları bir araya getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Serdivan İlçesi Kaymakamı Muhsin Çatmadım, “Bugün Serdivan ilçemizde farklı bir etkinliği birlikte gerçekleştiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler günü, bugün münasebetiyle Serdivan ilçemizde ki değişik okullarımızda eğitim-öğretim alan bu özel çocuklarımız, engelli yavrularımızı Serdivan Belediyemizin Trafik Park’ında bir araya getirdik. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Serdivan Belediyesi ve Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün beraber organize ettiği bu etkinlikte yavrularımız, aileleriyle beraber bugün burada parkta bizlerle birlikte oynuyor, gönüllerince eğleniyorlar, günün tadını çıkarıyorlar. Biz bu çocuklarımızı özel olarak okullarımızda gerçekten hayata en iyi şekilde hazırlamanın azmi, gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla böyle bir günde de onları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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