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Engelli motosiklet devrildi: 4 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, engelli motosikletinin devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, engelli olan Abdulkadir Kurtuluş idaresindeki engelli motosikleti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkeze bağlı Bozhöyük Köyünde devrildi.

Engelli motosiklet devrildi: 4 Yaralı

Adıyaman’da, engelli motosikletinin devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, engelli olan Abdulkadir Kurtuluş idaresindeki engelli motosikleti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkeze bağlı Bozhöyük Köyünde devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdulkadir Kurtuluş ile motosiklette bulunan ve yaşları 4 ile 13 arasında değişen Muhammed, Efe ve Hatice Kurtuluş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Engelli motosiklet devrildi: 4 Yaralı

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