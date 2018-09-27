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Engelli Murat'ın askerlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde zihinsel engelli Murat Çivili'nin (20) asker olma hayali düzenlenen eğlenceyle gerçekleştirildi.

Engelli Murat'ın askerlik hayali gerçek oldu

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ, (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde zihinsel engelli Murat Çivili'nin (20) asker olma hayali düzenlenen eğlenceyle gerçekleştirildi.
Ailesine sürekli asker olmak istediğini söyleyen engelli Murat Çivili'nin hayalini Kadirli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçeğe dönüştü. Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde oturan ve zihinsel engelli olması nedeniyle askere gidemeyen Murat Çivili için asker eğlencesi düzenlendi.
Evinin önünde asker uğurlama eğlencesi düzenlenen Çivili'ye, Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından askeri kamuflaj giydirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerekli tüm imkanlar sağlanan Çivili, büyük sevinç yaşadı. Resmi jandarma aracıyla ilçede tur attırılan Çivili, halay çekip, oynadı.
SEVİCİNİ PAYLAŞTIK
Asker eğlencesine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerin sürpriz yaparak katıldığını anlatan Başkan Tarhan, "Kamuflajı giyince Murat'ın o heyecanı dünyalara değer nitelikteydi. Askerlerimizin de resmi araçla şehir turu attırdığı Murat'ın o sevincini paylaşmaktan büyük onur duyduk" dedi. Tarhan, emeği geçenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Engelli Murat'ın askerlik hayali gerçek olduEngelli Murat'ın askerlik hayali gerçek olduEngelli Murat'ın askerlik hayali gerçek oldu

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