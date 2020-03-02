Engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi

Manavgat ilçesi Odaönü Mahallesi’nde yaşayan Rukiye Çelik, 26 yaşındaki engelli oğlu Ahmet Çelik için Sosyal Hizmetler tarafından bağlanan bakım maaşının 01.04.2017-31.08.2019 tarihlerini kapsayan 33 bin 238 TL’nin faiziyle birlikte geri istenmesi karşısında şoke oldu. Oğlunun doğuştan yüzde 10 oranında epilepsi hastası olduğunu, yatağa mahkum bir şekilde yaşadığını ve tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten dertli anne, “Ödemem mümkün değil. Gerekirse oğlumla birlikte hapse girerim” dedi.

Yapmış olduğu görüşmelerde, söz konusu parayı ödememesi durumunda hapse gireceğinin söylendiğine dikkat çeken Rukiye Çelik, “Benim çiftçilik ve hayvancılık yaptığım söyleniyor. Evdeki çocuğumun başından ayrılmam mümkün değil iken nasıl çiftçilik yapabilirim. Her köylünün olduğu gibi benim evimin önünde de 1 ineğim var. Bu parayı ödememe imkan yok. Gerekirse hapse girer yatarım. Tabii ki hapse girerken benim dışımda kimsenin verdiğini ağzına bile almayan oğlumu da yanımda götürürüm. Yetkililerden sorunumuza çözüm bekliyorum” dedi.