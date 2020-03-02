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Engelli oğlu için verilen bakım parası faiziyle geri istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde engelli oğlu için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen bakım parası faiziyle geri istenen anne çaresiz kaldı. Denetimlerde ‘ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ünün üzerinde olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle 2017 yılında bağlanan bakım maaşı 33 bin TL olarak faiziyle birlikte geri istenen anne parayı ödememesi durumunda icra tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

Manavgat ilçesi Odaönü Mahallesi’nde yaşayan Rukiye Çelik, 26 yaşındaki engelli oğlu Ahmet Çelik için Sosyal Hizmetler tarafından bağlanan bakım maaşının 01.04.2017-31.08.2019 tarihlerini kapsayan 33 bin 238 TL’nin faiziyle birlikte geri istenmesi karşısında şoke oldu. Oğlunun doğuştan yüzde 10 oranında epilepsi hastası olduğunu, yatağa mahkum bir şekilde yaşadığını ve tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten dertli anne, “Ödemem mümkün değil. Gerekirse oğlumla birlikte hapse girerim” dedi.

Yapmış olduğu görüşmelerde, söz konusu parayı ödememesi durumunda hapse gireceğinin söylendiğine dikkat çeken Rukiye Çelik, “Benim çiftçilik ve hayvancılık yaptığım söyleniyor. Evdeki çocuğumun başından ayrılmam mümkün değil iken nasıl çiftçilik yapabilirim. Her köylünün olduğu gibi benim evimin önünde de 1 ineğim var. Bu parayı ödememe imkan yok. Gerekirse hapse girer yatarım. Tabii ki hapse girerken benim dışımda kimsenin verdiğini ağzına bile almayan oğlumu da yanımda götürürüm. Yetkililerden sorunumuza çözüm bekliyorum” dedi.

KAYMAKAM: YENİDEN İNCELETTİRECEĞİM

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ise konuyla ilgili kurumu arayarak detaylı bilgi alarak sosyal durum araştırması yaptıracaklarını belirtti. Yiğit, "Hatta ailenin durumu hakkında yeniden inceleme yapılmasını isteyeceğim. Eğer ailenin maaş almasının önünde bir engel varsa ve ailenin bu parayı ödeme imkanı yoksa hazırlanacak raporla affedilebiliyor. Gereken en kısa zamanda yapılacaktır" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat engelli

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