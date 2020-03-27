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Engelli oğlunu baltayla öldürdü! 'Pes' dedirten savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Ankara'da tartıştığı engelli oğlu Recep Dikmen'i (19), baltayla başına vurarak öldüren baba Osman Dikmen (47), sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polisteki ifadesinde Dikmen "Benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı, oğlumun kafasına arkasından vurmak istedim. Bu sırada oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Baltayla iki kez daha vurdum. Pişmanım" dedi.

Engelli oğlunu baltayla öldürdü! 'Pes' dedirten savunma

Olay, dün öğle saatlerinde Keçiören ilçesindeki Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Baştuğ Sokak'taki bir apartmanda oturan Osman Dikmen, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü engelli oğlu Recep Dikmen'i başına baltayla vurarak, öldürdü.

'BALTAYLA İKİ KEZ DAHA VURDUM'

Gözaltına alınan baba Dikmen, poliste suçunu itiraf ederek, "Oğlum yüzde 35 zihinsel engelliydi. Son iki yıldır ilaçlarını kullanmıyordu. Saldırgan davranışlar sergiliyordu. Benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı, oğlumun kafasına arkasından vurmak istedim. Bu sırada oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Baltayla iki kez daha vurdum. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Dikmen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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