HABER

Engelli oğlunu her gün staja götürüp akşama kadar yanında bekleyen anne yılın annesi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 19:43 | Son Güncelleme

Bursa Gürsu Belediyesi’nde staj yapan oğlu Arif Köse’yi, her gün engelli sandalyesiyle belediyeye getiren ve oğlunun ihtiyaçlarına yardımcı olmak için gün boyunca yanında olan Meryem Köse, Gürsu’da yılın annesi seçildi.Anneler Günü dolayısıyla Meryem Köse ve oğlu Arif Köse’yi evlerinde ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Annelerimiz ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz en değerli varlıklarımız.

Bursa Gürsu Belediyesi’nde staj yapan oğlu Arif Köse’yi, her gün engelli sandalyesiyle belediyeye getiren ve oğlunun ihtiyaçlarına yardımcı olmak için gün boyunca yanında olan Meryem Köse, Gürsu’da yılın annesi seçildi.
Anneler Günü dolayısıyla Meryem Köse ve oğlu Arif Köse’yi evlerinde ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Annelerimiz ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz en değerli varlıklarımız. Koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörüleri ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kıymetli annelerimiz, bir gün değil her gün başımızın tacı olarak tüm güzellikleri hak ediyorlar. Anne sevgisinin, fedakarlığının ve emeğinin en güzel örneklerinden birini gözler önüne seren Meryem Köse’yi oğluyla yaşadığı evinde ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadık. Anne Meryem Köse’nin oğlu Arif için yaptığı fedakarlık ve oğluna verdiği emek tüm personellerimizce de gözlenen çok özel bir yaşam hikayesi. Anneler Günü’nde onların yanında olarak yaşadıkları manevi duygularına ortak olmak istedik. Anne sevgisinin tüm dünyamızı sarması temennisiyle annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.
Başkan Işık, emektar anne Meryem Köse ve oğlu Arif Köse’yi, AK Parti Gürsu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Deniz’le birlikte evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

PARTNER"Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar""Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar"
Marmara Denizinde şaşırtan görüntüMarmara Denizinde şaşırtan görüntü
Kazada ölen 2 polis, törenle memleketine uğurlandı (3)Kazada ölen 2 polis, törenle memleketine uğurlandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.