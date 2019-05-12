Engelli oğlunu her gün staja götürüp akşama kadar yanında bekleyen anne yılın annesi seçildi

Bursa Gürsu Belediyesi’nde staj yapan oğlu Arif Köse’yi, her gün engelli sandalyesiyle belediyeye getiren ve oğlunun ihtiyaçlarına yardımcı olmak için gün boyunca yanında olan Meryem Köse, Gürsu’da yılın annesi seçildi.

Anneler Günü dolayısıyla Meryem Köse ve oğlu Arif Köse’yi evlerinde ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Annelerimiz ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz en değerli varlıklarımız. Koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörüleri ve fedakarlıklarıyla bizleri hayata hazırlayan, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kıymetli annelerimiz, bir gün değil her gün başımızın tacı olarak tüm güzellikleri hak ediyorlar. Anne sevgisinin, fedakarlığının ve emeğinin en güzel örneklerinden birini gözler önüne seren Meryem Köse’yi oğluyla yaşadığı evinde ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadık. Anne Meryem Köse’nin oğlu Arif için yaptığı fedakarlık ve oğluna verdiği emek tüm personellerimizce de gözlenen çok özel bir yaşam hikayesi. Anneler Günü’nde onların yanında olarak yaşadıkları manevi duygularına ortak olmak istedik. Anne sevgisinin tüm dünyamızı sarması temennisiyle annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Işık, emektar anne Meryem Köse ve oğlu Arif Köse’yi, AK Parti Gürsu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Deniz’le birlikte evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

