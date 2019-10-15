HABER

Engelli oğlunu okula kucağında taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde Mahkum Dağlar, doğuştan ortopedik engelli oğlu 7 yaşındaki Musap'ı, okula kucağında götürüp getiriyor.

Engelli oğlunu okula kucağında taşıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde Mahkum Dağlar, doğuştan ortopedik engelli oğlu 7 yaşındaki Musap'ı, okula kucağında götürüp getiriyor. Her gün gidiş- dönüş yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını anlatan Mahkum Dağlar, oğlunun okuması için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi.
Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda ücretli eğitmenlik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Mahkum Dağlar, bu yıl okula başlayan büyük oğlu Musap için büyük fedakarlık gösteriyor. Dağlar, yüzde 80 ortopedik engelli olan oğlunu kucağında ya da sırtında okula götürüp, geri getiriyor. Gidiş geliş her gün 2 kilometre yol yürüdüklerini belirten Mahkum Dağlar, oğlunun ayakta durmasını ve küçük adımlar atmasını sağlayan yürütecini de beraberinde taşıyor.
Mahkum Dağlar, oğlu Musap'ın okumasını istediğini, bunun için de her türlü fedakarlığa hazır olduğunu ifade etti. Dağlar, okul sonrası da oğlunu aynı şekilde her gün fizik tedaviye götürdüğünü söyledi. Kış ayları yaklaştığı için yetkililerden servis talep eden Mahkum Dağlar, "Musaf'ın okumasını istiyorum. Bunu için de onu her gün omuzumda, kucağımda taşıyorum. Sınıfındaki sırasına bırakıyorum ve yine sırasından alıyorum. Ancak kış ayları yaklaştığı için yetkililerden bir servis istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Engelli oğlunu okula kucağında taşıyorEngelli oğlunu okula kucağında taşıyorEngelli oğlunu okula kucağında taşıyorEngelli oğlunu okula kucağında taşıyor

PARTNERTurizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...Turizm cennetinde skandal! Öyle bir bikini giydi ki...
Ayakkabı seçimine dikkat: Kadınların yüzde 40’ı bu hastalıkla mücadele ediyorAyakkabı seçimine dikkat: Kadınların yüzde 40’ı bu hastalıkla mücadele ediyor
Bu belge iş sahibi yapıyorBu belge iş sahibi yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Mahkeme salonu buz kesti! Maktulün cinsel organını kesip...

Fransızlardan skandal sansür!

Fransızlardan skandal sansür!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

HDP'li belediyelere operasyon! Belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama: Hepsi çıkıp gitti

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.