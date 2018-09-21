Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında (2)

'ADAM MI ÖLDÜRDÜM'
Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65), Altınordu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin 'Oğlunuzu neden dövdünüz?' sorusu üzerine Ali Ç., "Adam mı öldürdüm, ne dövmesi ne vurması ya, kim diyor onu" dedi.
FOTOĞRAFLI
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu
Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım
Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Bahçeli'nin sözleri memnuniyet verici
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum