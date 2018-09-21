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Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

'ADAM MI ÖLDÜRDÜM' Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç.

Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında (2)

'ADAM MI ÖLDÜRDÜM'
Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65), Altınordu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin 'Oğlunuzu neden dövdünüz?' sorusu üzerine Ali Ç., "Adam mı öldürdüm, ne dövmesi ne vurması ya, kim diyor onu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında (2)

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