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Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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