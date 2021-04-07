Engelli oğlunun eşi tarafından öldürüldüğüne inanmadı

Kocaeli’de ölü bulunan sağır ve dilsiz oğlunu öldürdüğü 11 yıl sonra belirlenerek tutuklanan baba hakkında Cumhuriyet Savcısı, 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Öldürülen Bülent Erdem’in annesi, "Benim eşim kesinlikle oğlumu öldürmez, benim oğlum haylazdı" dedi. Olay, 8 Aralık 2008 yılında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir şahsı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, yol kenarındaki şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan cesedin sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem’e ait olduğunu belirledi. Yapılan soruşturmada ise cinayetin faili bulunamadı. Yaşanan olaydan 11 yıl sonra cinayetin aydınlatılması için dosya tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirleyerek gözaltına aldığı baba Necmi Erdem’in tartışma sonrasında oğlunu kiralık aracında tabanca ile öldürdükten sonra yol kenarına attığını belirledi. İfadesi sonrası tutuklanan Necmi Erdem’in Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

"Eşimin oğlumu öldürdüğüne inanmıyorum"

Duruşmaya taraf avukatları, Bülent Erdem’in kardeşi Ayhan Erdem, annesi Hayriye Erdem ve sanık Necmi Erdem katıldı. Duruşmada söz alarak şikayetçi olmadıklarını söyleyen Hayriye Erdem, "Benim eşim kesinlikle öyle bir şey yapmaz. Oğlum işitme engelliydi, çok haylaz. Ben eşimin oğlumu öldürdüğüne inanmıyorum" dedi.

"Silahın üstüne atlayınca, silah patladı"

Olayın bir kargaşa sırasında olduğunu ifade eden Necmi Erdem, "Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Araba içerisinde tartışıyorduk. Bana vurdu ve silah çekti. Silahın üstüne atlayınca, silah patladı. Silahı daha sonra denize attım" diye konuştu.

24 yıla kadar hapis istemi

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada, Necmi Erdem’in oğlunu öldürmesi sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti daha sonra sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

