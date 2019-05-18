HABER

Engelli oğluyla birlikte ahşap biblo yapıp satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da fabrika işçisi Ali Ay, skolyoz hastalığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından felç olup tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlu Yusuf Ay'a (16) bakabilmek için işinden ayrıldı.

Engelli oğluyla birlikte ahşap biblo yapıp satıyor

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da fabrika işçisi Ali Ay, skolyoz hastalığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından felç olup tekerlekli sandalyeye mahkum olan oğlu Yusuf Ay'a (16) bakabilmek için işinden ayrıldı. Ali Ay, meslek lisesi öğrencisi oğlu Yusuf ile birlikte ahşaptan biblo yaparak satmaya başladı.
Kütahya’da yaşayan Ali ve Hatice Ay (40) çiftinin doğuştan skolyoz hastası olan çocukları Yusuf Ay, henüz 5 yaşındayken 2008 yılında bu hastalıktan kurtulmak için ameliyat oldu. Ancak küçük Yusuf, başarısız operasyonun ardından felç olup tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Baba Ali Ay, engelli oğlunun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki eğitimlerine devam edebilmesi için Şubat ayında işinden ayrıldı. Maddi olarak da sıkıntılar yaşayan Ali Ay, evinde oğlu Yusuf Ay ile birlikte ahşaptan biblolar yaparak satmaya başladı.
Oğlunun eğitimi için işini bırakıp tüm zamanını birlikte geçirdiklerini anlatan Ali Ay, “Oğlum skolyoz hastası ve bu nedenle operasyon geçirdi. Ardından felç olup yürüyemez hale geldi. Eşim, ağır olduğu için, oğlumuzu istediği gibi taşıyıp okula götüremediği için ben de fabrikadaki işimi bıraktım. Geçen yıl kalemlik yaparak başladığı ahşap biblo işlerine ağırlık verdim. Oğlumla birlikte evde yaptığımız bibloları satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Eğitimi ve sağlığı bizim için önemli, eşim kaldıramadığı için çalışmak zor olduğundan dolayı ayrıldım. Ek gelir olarak bunu yapmaya başladım. Yaptığım ürünleri sosyal medya üzerinden paylaşıyorum. Ürünlerim sandalye, çocuk oyuncakları, koltuk, semer, kağnı gibi çeşit çok. Engelli çocuğum olduğu için okula gidiyor. Yürüme engeli var iş yerinden izin almak zor oluyordu ve bu işi düşündüm. Zamanım çok olduğu için bununla geçimimizi sağlamak için 3 çocuğuma bakmak için çalışacağım” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Engelli oğluyla birlikte ahşap biblo yapıp satıyorEngelli oğluyla birlikte ahşap biblo yapıp satıyorEngelli oğluyla birlikte ahşap biblo yapıp satıyorEngelli oğluyla birlikte ahşap biblo yapıp satıyor

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyorŞişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor
Tel Rıfat’taki terör hedefleri vurulduTel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Karasu Nehri'nde yakalandı! Tam 83 kilogram

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.