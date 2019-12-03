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Engelli öğrenciler engelleri aşarak sahnede hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:59 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, “Engellerimiz Engel Değil” adlı bir gösteri düzenledi.

İSTANBUL(DHA) -Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, “Engellerimiz Engel Değil” adlı bir gösteri düzenledi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlik Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Engelli öğrenciler engelleri aşarak sahnede hünerlerini sergiledi. Aylarca süren hazırlık aşamasından sonra özel çocuklar sahnede keyifle izlenen ve unutulmayan bir gösteri düzenlediler. Etkinliğe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Sadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu katıldı.

"BİR GÜNE SIĞDIRILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ BİR GÜN"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bir güne sığdırılmayacak kadar önemli bir gün, Özel Çocukların sosyal hayata katılması bakımından, çocuklarımızın gelişimine destek olmak için elimizden geleni yaptık” dedi.

"MANEVİ VE DUYGUSAL DEĞERİ ÇOK YÜKSEK BİR ORGANİZASYONDA BİRLİKTEYİZ"

Etkinlikte konuşma yapan Tuzla İlçe Kaymakamı Ali Akça; “Manevi ve duygusal değeri çok yüksek bir organizasyonda birlikteyiz. Öncelikle ilçemin çok değerli belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, okul müdürlerimiz, siz hanım efendiler ve beyefendiler hoş geldiniz. Bugün Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla 3 Aralık Dünyada Engelliler günü kutlanıyor. Gönül Elleri iş birliğinde bu güzel program düzenlenmiş. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa farklı gösterileri ile katılan özel çocuklar birbirinden farklı gösterilerde hünerlerini sergiledi. Programa; İSEM, Anadolu Müzik Grubu, Gönül Elleri Çarşısı Müzik Grubu, Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu, Rotary Bölge Vakfı İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, Gönül Elleri Çarşısı halkoyunları, müzik ve tiyatro grupları katıldı. Özel çocuklar müzik, halk oyunları, spor gösterisi ve tiyatro gösterileri yaparak izleyenlerden tam not aldı. Rotary İşitme Engelliler Okulu öğrencileri işaret diliyle koro gösterisini gerçekleştirdi.

"SADECE BİR GÜN DEĞİL, 365 GÜN BERABERİZ"

Sadece bir gün değil, yılın 365 günü engelli bireyler için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yazıcı, “Dokuzuncu yılımıza girdik bu organizasyonda. Tuzladaki bütün özel çocuklarımızla bütün engelli çocuklarımızla beraber eğitim yapan resmi ve sivil toplum olmak üzere tüm kurumları bir araya getirerek program yapmaya çalışıyoruz. 365 gün süren çalışmalarımızın aslında çok ufak bir kısmını oluşturan bugün için hazırlıklarımızı yapıyoruz ve bugün de sergiliyor çocuklarımız hünerlerini. Şu anda 3800 kadın kent gönüllümüz var. Ve 11-12 komisyonda çalışıyorlar. Özel çocuklar komisyonu da bunlardan bir tanesi” dedi. Müzik, sanat özellikle de el sanatları yani el becerilerini geliştirme konusunda çocuklarla buluştuklarının altını çizen Yazıcı, “Tiyatro grubumuz var, müzik grubumuz var. Okullarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın yine özel sektörde özel çocuklara eğitim veren kuruluşlarla ilgili çalışmalarımız var. Onlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında her yerde olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"OTİZMLİ ÇOCUKLARI HAYATA BAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Amaçlarının otizmli çocukları hayata bağlamak olduğunu belirten Marmara Otizm Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Yavuz, “Çocukların sosyalleşmesini sağlamak, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlamak istiyoruz. Tabii ki bizler de iyi bir birey yetiştirmek istiyoruz, otizmli çocukları hayata bağlamak istiyoruz. Tuzla Belediyesi’nin hazırladığı bu programda Marmara Otizm olarak bulunmak istedik. Başkanımız Dr. Sadi Yazıcı’da bizleri kırmadı. Otizmli ailelerle buluştuk, fotoğraf çektirdik bu da bizleri çok mutlu etti” dedi.

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