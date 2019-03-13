Engelli öğrenciler için spor eğitimleri başlıyor

BURCU ÇALIK- Türkiye genelindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli öğrencilerin gelişimi sporla da desteklenecek.

Dezavantajlı bireylere yönelik spor, sanat ve kültür faaliyetleri yürüten Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılış onayı ve denetimleri yapılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklar için spor faaliyetlerini hayata geçirecek.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki 2 bin 200 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 360 bin çocuğun eğitim imkanlarından yararlandığını, başta MEB olmak üzere devletin bu alanda çok önemli uygulamaları yürüttüğünü anlattı.

Bu çalışmalara destek vermek istediklerinin altını çizen Gül, "Türkiye'de bir ilk olarak, Türkiye Curling Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu işbirliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar için spor eğitimlerini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.