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Engelli öğrenciler için spor eğitimleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül: - "Türkiye'de bir ilk olarak, Türkiye Curling Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu iş birliğinde, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar için spor eğitimlerini başlatıyoruz" - "Pilot uygulama olarak Kocaeli'de, özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklarımızın rahatlıkla yapabilecekleri bir branş olan 'floor curling' eğitimleri ocak ayında başladı" - "26 Mart'ta 'Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonasını yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren kurumlarda eğitim alan çocuklarımızdan oluşacak 20 takımın katılımıyla bir ilki gerçekleştireceğiz" - "Çocukları floor curling eğitimleri ile sporla koruma çemberi içine alarak onların zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden güçlenmelerini amaçlamaktayız. Düzenleyeceğimiz şampiyona da bu alanda önemli bir farkındalık oluşturacak"

BURCU ÇALIK- Türkiye genelindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli öğrencilerin gelişimi sporla da desteklenecek.

Dezavantajlı bireylere yönelik spor, sanat ve kültür faaliyetleri yürüten Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılış onayı ve denetimleri yapılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklar için spor faaliyetlerini hayata geçirecek.

ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki 2 bin 200 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 360 bin çocuğun eğitim imkanlarından yararlandığını, başta MEB olmak üzere devletin bu alanda çok önemli uygulamaları yürüttüğünü anlattı.

Bu çalışmalara destek vermek istediklerinin altını çizen Gül, "Türkiye'de bir ilk olarak, Türkiye Curling Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Federasyonu işbirliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar için spor eğitimlerini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Pilot uygulama Kocaeli'de "floor curling" eğitimleriyle başladı

Bu kapsamda pilot uygulama olarak ilk adımı, Kocaeli'de özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan engelli öğrenciler için "buz satrancı" olarak da bilinen "curling" sporunun bir branşı olan "floor curling" eğitimleriyle attıklarını bildiren Gül, şöyle devam etti:

"Kocaeli'de özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklarımız için rahatlıkla öğrenip yapabilecekleri bir spor branşı olan 'floor curling' eğitimleri antrenörlerimiz eşliğinde ocak ayında başladı. Bu kapsamda yerel düzeyde başta İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kamu ve yerel yönetim kuruluşlarının desteğiyle 26 Mart'ta 'Gönüllerin Birincileri Yarışıyor Floor Curling Şampiyonası'nı yapacağız. Bu şampiyona ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren kurumlarda eğitim alan çocuklarımızdan oluşacak 20 takımın katılımıyla bir ilki gerçekleştireceğiz. Bunu pilot uygulama olarak hayata geçirdik. Buradan aldığımız geri dönüşler neticesinde eğitim çalışmalarını Türkiye genelindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaygınlaştırmayı planlamaktayız. Özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler için ilerleyen dönemde farklı spor branşlarında da eğitimler vermeyi hedefliyoruz."

- "Şampiyona önemli bir farkındalık oluşturacak"

Projenin engelli bireyleri de içeren Sporda Çocuk Koruma Programı kapsamında uygulamaya konulduğunu aktaran Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitimde sporun önemine vurgu yapan açıklamalarını anımsattı.

Eğitimde özellikle bilişsel gelişim yetersizliği olan ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların öz güven problemleri yaşadığını, bu durumun çocukların öğrenme motivasyonlarını önemli ölçüde zayıflattığına işaret eden Gül, çocukların yaşadıkları bu yetersizlikler nedeniyle ihmal ve istismara karşı da daha savunmasız olduklarına dikkati çekti. Gül, şunları kaydetti:

"Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların öz güvenlerinin güçlenmesi, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, sosyal hayata etkin katılımları ve toplumsal süreçlerde daha aktif bir biçimde rol almalarında, spor çok önemli bir araç. Floor curling eğitimleri ile çocukların özellikle bilişsel gelişim düzeylerini yükseltmenin yanı sıra dikkat, odaklanma, hesap ve muhakeme yapabilme gibi zihinsel sınırlarını tanımaları ve başarabilmek için motivasyon oluşturma becerilerini geliştirmeleri mümkün olmaktadır. Çocukları floor curling eğitimleri ile sporla koruma çemberi içine alarak, zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden güçlenmelerini amaçlamaktayız. Düzenleyeceğimiz şampiyona da bu alanda önemli bir farkındalık oluşturacak. Kamu, özel ve yerel yönetim kuruluşlarının destek verdiği, özel çocuklarımız için hazırlandığımız bu özel şampiyonaya çok özel davetlilerimiz olacak."

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