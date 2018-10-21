Engelli öğrenciler klasik otomobillerle antik kenti gezdi

Bu kapsamda yılın belirli dönemlerinde etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, "Bu etkinliğimizde özel bireylere antik kent gezdirilecek ve sonrasında açık hava konserleri ile bir de defile gerçekleştirilecek." diye konuştu. Çelik, etkinlik kapsamında "Kandan kardeşim olur musun" adıyla kan bağışı yaptıklarını da dile getirdi.

Turkish Classic Car Murat 124 kurucusu İbrahim Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerin sadece yılın belirli dönemlerinde hatırlanmalarını doğru bulmadıklarını söyledi.

Grup üyeleri, sabah saatlerinde Yatağan ilçesinde öğrencilerle buluştu. 100'ün üzerinde engelli öğrenci, aileleriyle bindikleri 150 klasik otomobille ilçe merkezinde şehir turu attı. Öğrenciler ve aileleri daha sonra ilçedeki Stratonikeia Antik Kenti'ne geçerek buradaki tarihi yapıları gezdi.

Turkish Classic Car Murat 124 Grubu ve Milas Off Road Grubu üyeleri tarafından, engelli bireylerin Stratonikeia Antik Kenti'ni görmelerini sağlamak ve tarihi dokunun içinde bulunan antik tiyatro da eğlenmeleri için etkinlik gerçekleştirildi.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise yıl içerisinde değişik sosyal aktiviteler yaptıklarını ve bunu da çok önemsediklerini söyledi.

Bugünkü etkinliğin daha önemli olduğunu ve çok özel bireyleri ağırladıklarını vurgulayan Söğüt, engelli bireyler ve ailelerin kentteki tarihi dokuyu hissedeceklerini ve buradaki yapıları neden koruduklarını görmüş olacaklarını dile getirdi.

Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Bodrum Başkanı Esma Ezenel ise farkındalığı 365 gün fark ettirmek istediklerini kaydetti. Engelli bireylerle güzel bir gün geçirmek istediklerini vurgulayan Ezenel, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında sanatçı Nejat Alp ve yerel sanatçılar, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda konser verdi.

