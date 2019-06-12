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Engelli öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören 8 engelli öğrenci, düzenlenen özel mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) eğitim gören 8 engelli öğrenci için özel mezuniyet töreni düzenlendi.

Bünyesindeki engelli öğrenci ve personelin yaşadığı sıkıntıları gidermek için birçok proje ve çalışma yapan CÜ Engelliler Birimi (CENGEL) öncülüğünde üniversite yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, güzel bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mezun 8 öğrenciyi aileleri ile ağırladıklarını aktaran Yıldız, "8 öğrencimizden ön lisans, lisans ve yüksek lisans bitiren arkadaşlarımız var. Biz onların önündeki engelleri açmak için uğraşıyoruz. Her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Diploma alan Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans mezunu Hanife Yılmaz da çok mutlu olduğunu belirtti.

Mezuniyet töreninin sürpriz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Biz de katıldık. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ekonometri Bölümü Yüksek Lisans mezunu Çiğdem Alim özel mezuniyet törenini hazırlayanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir başarının tek kişilik olduğunu düşünmüyorum. Aileme ve arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Engelli arkadaşlarım, gördükleri engeller karşısında yılmasınlar. Çünkü biz engelleri hep kafamızda oluşturuyoruz. Onları kafamızda bitirdiğimiz zaman daha mutlu ve başarılı olacağımıza inanıyorum."

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.

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Cumhuriyet Üniversitesi Engelli öğrenciler Sivas

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