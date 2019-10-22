HABER

Engelli öğrenciler mozaik sergisi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 23:34 | Son Güncelleme

Bedensel, zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler tarafından Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının mozaik atölyesinde hazırlanan eserler izlenime sunuldu - Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya: - "Çocuklarımızla bir iş başarmak, hayatın bir yerine tutunmak için bu atölyeyi kurduk"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bedensel, zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin eserlerden oluşan mozaik sergisi açıldı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının mozak atölyesinde yapılan 200'ün üzerinde eserle Bodrum Ticaret Odası Sergi Salonu'nda açılan sergi, yoğun ilgi gördü.

Vakfın Başkanı İbrahim Akkaya, açılışta yaptığı konuşmada, eserlerin çoğunun alıcı bulduğunu söyledi.

Satın alınan eserlerin bir kısmının sergi sonunda sahiplerine teslim edileceğini belirten Akkaya, "Vakıfta eğitim gören farklı yaşlardaki engelli bireylerin el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan atölyelerden biri olan mozaik atölyesinde 6 aydır özenle üretilen eserler sergileniyor. Profesyonellere taş çıkartır derecede başarılı sanat eserleri sergilendi. Çok başarılı bir sergi oldu. Çocuklarımızla bir iş başarmak, hayatın bir yerine tutunmak için bu atölyeyi kurduk." dedi.

Öğrencilerden Emire Acar da çeşitli temalarda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Kendisinin balık ve kuş yaptığını ifade eden Acar, "Çalışmalarımız çok zevkli geçiyor, mutlu oluyorum." diye konuştu.

Sergi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
Takla atan otomobilde sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldıTakla atan otomobilde sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı
’Okul için uygun değildir’ raporu verildi, öğrenciler ve aileler tedirgin’Okul için uygun değildir’ raporu verildi, öğrenciler ve aileler tedirgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bodrum Sağlık Vakfı engelli mozaik sergisi Muğla

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Feci zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

İBB satışa çıkardı! Tam bir servet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.