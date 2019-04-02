Bu öğrencilerin Kırklareli ve Edirne'de, tarihi alanlarda bisiklet sürdüğünü anlatan Değer, "Proje sonunda gördük ki öğrencilerimiz, arkadaş edinmekte daha rahat davranmaya başladılar, okul içerisindeki davranışları daha özgür hale geldi, derslerinde gözle görülür bir başarı kaydedildi. Grup bilinci kazandılar her şeyden önce, bir arada bir şeyler yapabilme becerisini kazandılar." dedi.

Projenin kazanımlarının yüksek olması dolayısıyla bu yıl da devam etmesine karar verdiklerini ifade eden Değer, şunları söyledi:

"Projemizde 7 bölgeden 7 kent belirledik. Bu illere giden öğrencilerimiz buralarda bisiklet sürdü, o kentin tarihini öğrendi, öğrencilerimiz gittiğimiz yerlerde otellerde kendi başlarına kalabilme becerisi kazandı, sosyal yaşama daha hızlı adapte oldular. Toplum üzerinde çok büyük bir farkındalık oluşturduk çünkü gittiğimiz birçok yerde insanlar merakla bize 'kim geldi', ' hangi grup bu', 'ne yapıyorlar' gibi sorular yöneltmeye başladılar, bu da okulun işleyişine çok büyük katkı sağladı."