Engelli öğrencilerden sokak hayvanlarına destek

Kaya, engelli öğrencilerin destek vermesinin projeyi daha da anlamlı hale getirdiğinin altını çizerek, "Onlar, hayvanları çok seviyorlar ve burada olmaktan çok mutlular. Keşke yapabilsek de onları hayvanlarla daha çok buluştursak. Bu proje ile onların hayvanlara karşı duyarlılığını da artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Proje ile ilgili AA muhabirine konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

ANFA Genel Müdürlüğü ile Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü'nün iş birliği kapsamında Altınpark'ta sokak hayvanları için kedi evi inşa organizasyonu düzenlendi.

Kancaoğlu, amaçlarının engelli çocukları toplumun içine dahil etmek olduğunu belirterek, "Bu çocuklar, toplumun içinde yer alabilecek çocuklar. Bu çocukların sevgiye, spora ve desteğe ihtiyacı var. Biz de bu desteği sunmaya çalışıyoruz ve onları toplumun içine dahil etme hususunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Projeye katılan öğrencilerden Sarp Kayagil, sokak hayvanlarını dost olarak gördüğünü ve onları korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

