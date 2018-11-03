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Engelli öğrencilerden sokak hayvanlarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

Zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkati çekmek amacıyla kedi evleri inşa etti

Zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkati çekmek amacıyla eğitmenlerinin gözetiminde kedi evleri inşa etti.

ANFA Genel Müdürlüğü ile Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü'nün iş birliği kapsamında Altınpark'ta sokak hayvanları için kedi evi inşa organizasyonu düzenlendi.

Öğretmenlerinin gözetiminde ahşap malzeme ile kedi evi yapan engelli öğrenciler, neşeli vakit geçirmenin yanı sıra el becerilerini de geliştirme fırsatı buldu.

Proje ile ilgili AA muhabirine konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kaya, engelli öğrencilerin destek vermesinin projeyi daha da anlamlı hale getirdiğinin altını çizerek, "Onlar, hayvanları çok seviyorlar ve burada olmaktan çok mutlular. Keşke yapabilsek de onları hayvanlarla daha çok buluştursak. Bu proje ile onların hayvanlara karşı duyarlılığını da artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü Müdürü Sibel Kancaoğlu organizasyon sayesinde çocuklara imkan sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kancaoğlu, amaçlarının engelli çocukları toplumun içine dahil etmek olduğunu belirterek, "Bu çocuklar, toplumun içinde yer alabilecek çocuklar. Bu çocukların sevgiye, spora ve desteğe ihtiyacı var. Biz de bu desteği sunmaya çalışıyoruz ve onları toplumun içine dahil etme hususunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Projeye katılan öğrencilerden Sarp Kayagil, sokak hayvanlarını dost olarak gördüğünü ve onları korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

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