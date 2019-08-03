HABER

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile servis sorumlusu ve 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sarıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki sorumlu ve otomobilde bulunan 8 engelli öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralıEngelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralıEngelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Evine hırsız girdiğini kapıya gelen polisten öğrendiEvine hırsız girdiğini kapıya gelen polisten öğrendi
Alanya’da 2 bin 520 litre kaçak etil alkol ele geçirildiAlanya’da 2 bin 520 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.