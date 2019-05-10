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Engelli öğrencilerin gösterisi izleyenlerden tam puan aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da "Sanata engel yok" etkinliği kapsamında sahne alan işitme engelli öğrencilerin yetenekleri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.Haliliye ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Şanlıurfa Mili Eğitim Müdürlüğünün hizmet binası için açılış töreni düzenlendi.

Şanlıurfa’da "Sanata engel yok" etkinliği kapsamında sahne alan işitme engelli öğrencilerin yetenekleri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.
Haliliye ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yapımı tamamlanan Şanlıurfa Mili Eğitim Müdürlüğünün hizmet binası için açılış töreni düzenlendi. Açılış öncesi "Sanata engel yok" etkinliğinde sahne alan işitme engelli öğrencilerin performansları izleyenleri ve ailelerini duygulandırdı. Çocuklar şenlikte, sergiledikleri muhteşem koro ve müzik performansı, ritim grubu, mehteran takımı ve halk oyunları gösterisiyle davetlilerin büyük beğenisini kazandı. İzleyenler engelli öğrencilerin performansları karşısında hem duygulandı hem de gururlandı. Düzenlenen açılış etkinliğine, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan katıldı.

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