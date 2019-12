Engelli öğrencilerin ve ailelerinin okul sitemi

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Rize Özel Eğitim Meslek okulunda etkinlik düzendi. Düzenlenen etkinlikte kendilerine ait bir binaları olmadığı için Mesleki Eğitim Merkezi binasında eğitim görmek zorunda olan engelli öğrenciler protokol üyelerine sitem etti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin "Güzel bir okulumuzu ziyaret ettik" dese de öğrencilerin sitemi ile karşılaştı. Binaları olmadığı için merkez Engindere Mahallesi’nde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi binasında eğitim gören engelli öğrenciler, kendilerinden farklı olan öğrenciler ile eğitim görmekten dert yandı. Eski bir bina olan okulda asansör olmayışı ve dersliklerinin üst katlarda olmasından dolayı rahatsız olduklarını dile getiren engelli öğrenciler kendileri için yeni ve kendilerine uygun bir bina istedi.

Etkinlikte konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin engelin insanların kulaklarında, gözlerinde olduğunu, ruhun ise engelsiz olduğunu dile getirerek “Bugünü engelsiz bir hayat günü diye anmak istiyoruz. Bugünde Rize’mizde çok güzel bir okulumuzu ziyaret ediyoruz. Oysa her gün her saat bu gençlerimizle yaşayan öğretmenlerimiz ve onların anne babalarını da kutlamak istiyoruz. Bütün çocukların büyümesi zordur ama bu çocuklarımızın büyümesi yetiştirilmesi bir sorumluluk istiyor. Bu duyguyla öğretmenlerimizi de tebrik ediyoruz, onlara teşekkür ediyoruz. Anne babaların da sabrına teşekkür ediyoruz. Ben her zaman söylüyorum, engellilik diye bir şey yoktur. Engel bizim beyinlerimizde var. Engel bizim gözlerimizde var, kulaklarımızda var. Kimsenin ruhu engelli değil. Biz güzel duygularla devamlı hatırlayabilirsek, onlarla birlikte bir yaşam, bir şehir, caddeler, bir hayat tarzı var edebilirsek sokaklarda o zaman engelsiz bir hayat olmuş olur” dedi.