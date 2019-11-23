Engelli öğrencilerini şampiyonlukla hayata bağlıyor

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da yaşayan beden eğitimi öğretmeni Muammer Tunahan, görev yaptığı okulda eğitim gören down sendromlu, otistik, zihinsel, bedensel ve işitme engelli öğrencilerini sporla hayata bağlıyor.

Tunahan, zihinsel engelli oğlu ile engelli öğrencilerini sporla hayata bağlamak için yaklaşık 13 yıl önce çalışma başlattı. Kendi imkanları ile üç farklı branşta spor kulübü kuran Tunahan, down sendromlu, otistik, zihinsel, bedensel ve işitme engelli çocuklarla yola çıktı. Tunahan, sporla çocukların kendilerini daha iyi ifade edebileceği inancıyla görev yaptığı Meram Fevzi Çakmak Ortaokulunun bahçesinde hafta sonunda öğrencileri ve velileriyle faaliyete başladı.

Meram Kozağaç Spor Kulübü, 1074 Konyaspor Kulübü ve Bozkır Gücü Spor Kulübü adı altında çalışmalarını sürdüren Tunahan öğretmen ve özel öğrencileri, elde ettikleri başarılarla kısa sürede ilgi odağı oldu.

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Tunahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldan kalan zamanında özel öğrencileriyle vakit geçirdiğini söyledi. Sporun insan hayatındaki önemine işaret eden Tunahan, çoğu engelli öğrencisiyle yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası çok sayıda başarı elde ettiklerini vurguladı. Tunahan, güreş, tekvando, atletizm ve satrançta iddialı olduklarını belirterek şöyle konuştu: