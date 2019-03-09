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Engelli öğrencinin başvurusu katkı payını iade ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Engelli öğrenciden alınan katkı payı, KDK'nin girişimiyle iade edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) sunduğu sağlık raporunun mührünün soluk olduğu gerekçesiyle okuduğu üniversiteye katkı payı ödemek zorunda kalan engelli öğrencinin sorununu çözdü.

KDK'den yapılan yazılı açıklamada, Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü'nde okuyan engelli öğrencinin, katkı payı muafiyeti için Atatürk Üniversitesi yönetimine engellilik raporunu postayla gönderdiği kaydedildi.

Üniversite yönetiminin, sağlık kurulu raporunun mührünün soluk olduğunu gerekçe göstererek, raporu kabul etmediği ve öğrenciden katkı payı tahsil ettiği anımsatılan açıklamada, bunun üzerine engelli öğrencinin, KDK'ye başvurarak, üniversitenin raporunu teyit etmesini ve ödediği katkı payının tarafına iade edilmesini talep ettiği aktarıldı.

- KDK devreye girdi dostane çözüme ulaşıldı

Başvuru üzerine KDK'nin, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden konuyla ilgili bilgi ve belgeleri istediği belirtilen açıklamada, gelen yazıda, engelli öğrencilerin durum belgelerini ibraz edemediği takdirde katkı payının ve öğrenim ücretinin alındığının kaydedildiği ifade edildi. Açıklamada, yazıda ayrıca başvurucu öğrencinin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda bulunan mührün silinmiş olması nedeniyle işlem yapılamadığının vurgulandığı dile getirildi.

Bunun üzerine, Ombudsmanın, başvurucunun taleplerini ve üniversite yönetiminin verdiği belgeleri inceledikten sonra bizzat üniversite ile görüşerek, dostane çözüm yoluna başvurduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Üniversite yönetimi yükümlülüğü olmamasına rağmen, Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimi nedeniyle sağlık kurulu raporunu sağlık kurumu ile görüşerek doğrulattı.

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu, engelli öğrenci ve üniversite yönetimi arasındaki sorunda dostane çözüm kararı verdi. Engelli öğrenciden alınan ücretler, üniversite yönetimi tarafından iade edildi ve engelli öğrencinin ücret muafiyeti, sisteme tanıtıldı."

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Engelli öğrencinin Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK-Ombudsmanlık)

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