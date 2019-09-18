HABER

Engelli öğrencinin darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

Antalya'da işitme engelli ve otizmli oğlunun, eğitim gördüğü okulda darbedildiğini öne süren anne şikayetçi oldu - Okul yönetimi, olayın öğrencinin öğretmenine saldırması sonucu yaşandığını ileri sürdü

Antalya'da işitme engelli ve otizmli oğlunun eğitim gördüğü okulda darbedildiğini iddia eden anne, okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesindeki bir okulda eğitim gören 23 yaşındaki işitme engelli ve otizmli B.E'nin çenesinde yarık, kolunda şişlik ve boynunda tırnak izleri gören anne Bahar E, oğlunu hastaneye götürdü.

Bileğinde çatlak olduğu tespit edilen B.E, tedavinin ardından taburcu edildi.

Anne Bahar E, yaptığı açıklamada, okul müdürünün kendisini arayarak oğlunun düşme sonucu çenesinden küçük bir yara aldığını, okuldaki hemşirenin gerekli tedaviyi yaptığını söylediğini ifade etti.

Akşam saatlerinde eve gelen oğlunun ağrıdan dolayı sürekli ağlaması üzerine hastaneye gittiklerini belirten Bahar E, şunları kaydetti:

"Baktık, çocuğun boynunda tırnak izleri, çenesinde yara ve kolunda şişlik var. Hastaneye götürdük. Röntgende bileğinde çatlak olduğu, çenesinde iki santimlik açılma olduğunu söylediler. Yedi saatlik zaman geçtiğini söyleyince yaraya dikiş atmadılar, tetanoz iğnesi yaptılar. Gerekli tedavinin ardından da bizi eve gönderdiler. Hastaneden aldığımız raporun ardından şikayetçi oldum. Benim iddiam çocuğum darbedildi. Boynundaki tırnak izleri de darp edildiğini gösteriyor. Hakkımı hukuki yollardan arayacağım."

Okul Müdürü İlhan Gemalmaz da iddialarının doğru olmadığını, olayın öğrencinin öğretmenine saldırması sonucu yaşandığını iddia etti.

Arbede sırasında öğrencinin ayağının kayarak düştüğünü, yaralanmanın bu sırada gerçekleştiğini savunan Gemalmaz, "Olayla ilgili tutanak tutuldu. Tüm olay da kamera kayıtlarında yer alıyor. Kayıtları da polise verdik." diye konuştu.

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
TFF Başkanı Özdemir, RTÜK Başkanı Şahin’i ziyaret ettiTFF Başkanı Özdemir, RTÜK Başkanı Şahin’i ziyaret etti
Fotoğraf // Bakan Ersoy: (TEKNOFEST) Yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyonFotoğraf // Bakan Ersoy: (TEKNOFEST) Yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp iddiası engelli işitme engelli Otistik

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.