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Engelli öğrencinin hayalini itfaiye ekipleri gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:10 | Son Güncelleme

Nevşehir'de kısmi görme engelli ilkokul öğrencisinin itfaiye eri olma hayali, öğretmeninin çabasıyla gerçeğe dönüştü - İtfaiye ekiplerinin evinden alıp sirenler eşliğinde okuluna götürdüğü birinci sınıf öğrencisi Kerim Türkmen, arkadaşlarıyla birlikte itfaiye kıyafeti giyip hortumla su sıktı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de görme engelli öğrencinin itfaiye eri olma hayali, öğretmeninin belediye itfaiye müdürlüğüne başvurusu sayesinde gerçekleşti.

Merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Kerim Türkmen'in itfaiyeciliğe merakı, öğretmeni Ayşe Demirel’i harekete geçirdi.

Öğrencisine sürpriz yapmak isteyen Demirel, itfaiye eri olarak görev yapan arkadaşı aracılığıyla talebini Nevşehir Belediyesi'ne iletti.

Belediye Başkanı Atilla Seçen'in talimatıyla sabah erken saatlerde yola çıkan ekipler, Kerim için sürpriz hazırladı. İtfaiye erleri, okula gitmek için hazırlık yaptığı sırada Kerim'in evine geldi ve ona itfaiyeci kıyafeti hediye etti. Kerim Türkmen kıyafetleri giydi, ardından itfaiye aracına binerek siren sesleri eşliğinde okuluna ulaştı.

Kerim'i okulunda ise kendisi gibi itfaiyeci kıyafeti giymiş olan arkadaşları karşıladı. Okul bahçesinde yangın hortumunu kullanarak itfaiye personeli ile birlikte su sıkan Kerim’in mutluluğuna arkadaşları da eşlik etti.

Anne Aysel Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerim'in en büyük hayalinin itfaiye eri olmak olduğunu belirterek, çocuğuna bu mutluluğu yaşatan görevlilere teşekkür etti.

Aysel Türkmen, "Kısmi görme engelli oğlum Kerim, bahçemizde zaman zaman yaktığımız ocaktaki ateşi bile 'ben itfaiyeciyim' diyerek su ile söndürür. İtfaiye eri olmayı çok istiyordu, oğlumun hayali gerçekleşti. Yetkililere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oğlunun oyunlarını dahi itfaiyecilikle süslediğini, onun için çok büyük bir sürpriz olduğunu dile getiren baba Sami Türkmen de "Oğlum evde sürekli benim telefonuma yüklediği itfaiye oyunları oynuyor. En sevdiği oyuncakları yine itfaiye arabası. Bu şekilde hepimiz güzel bir sürpriz yaşadık." diye konuştu.

Öğretmeni Demirel ise öğrencilere ileride sahip olmak istedikleri mesleklerini sorduğunda Kerim'den aldığı cevapla harekete geçtiğini, öğrencisinin hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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