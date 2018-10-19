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Engelli öğrenciye rektörden tekerlekli sandalye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:27 | Son Güncelleme

Engelli öğrenciye rektörden tekerlekli sandalye

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, engelli basketbolcu öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü basketbolcusu Esra Bozdemir, ihtiyacı olan tekerlekli sandalyenin karşılanması için üniversiteye müracaat etti.

Üniversite yönetim kurulu tarafından dilekçesi olumlu karşılanan Bozdemir'e Rektör Prof. Dr. Kar, tekerlekli sandalye hediye etti.

Öğrenciye tekerlekli sandalyesini teslim eden Rektör Kar, Esra Bozdemir'i destekleme kararı aldıklarını söyledi.

Öğrencinin aktif sporcu olduğunu belirten Kar, şunları kaydetti:

"Daha sağlıklı tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu bize iletti. Üniversite yönetim kurulumuz dilekçesini değerlendirdi ve kendisine spor yapması konusunda destek oldu. Üniversitemizde diğer engelli öğrencilerimize imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah güzel haberlerini bekleriz. Hem eğitimine devam edip hem de sporla ilgilenmesi bizim için gurur vesilesi, kendisiyle gurur duyuyoruz."

Esra Bozdemir de "Rektör Muhsin Kar'a duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sandalyemle çok daha güzel işler yapacağıma inanıyorum. Basketbol benim hayatımda vazgeçemeyeceğim bir tutku." dedi.

Baba Cengiz Bozdemir ve Niğde Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mahmut Er de başta Rektör Prof. Dr. Kar olmak üzere destek verenlere teşekkür etti.

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