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Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.02.2020 15:05 | Son Güncelleme

'Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtı cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı duyuruda 750 engelli öğretmen ataması için başvuru tarihini açıkladı. İşte 'Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtı...

Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?

'Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor?' sorusuna yanıt Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB yaptığı duyuruda 750 engelli öğretmen ataması için başvuru tarihini açıkladı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, engelli öğretmen ataması başvuruları için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan başvuru formu doldurulacak. Başvurular, adayların belirleyeceği bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından onaylanacak.

Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek. Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

750 engelli öğretmen ataması için başvurular yarından itibaren 7 Şubat'a kadar alınacak ve 11 Şubat'ta atamalar yapılacak.


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