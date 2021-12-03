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Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı!

03.12.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Kasım'da başlayan engelli öğretmen başvuruları 12 Kasım'da sona ermişti. Bunun ardından 750 engelli öğretmen atama sonuçları merakla bekleniyordu. Engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık'ta açıklandı. İşte engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı!

Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı!

Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesinde de engelli öğretmen atama sonuçları sayfası yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması töreninde açıklama yaptı. İşte detaylar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile sorgulayabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

750 Engelli Öğretmen Ataması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ,“Tüm engellilerin 3 Aralık Engelliler gününü tebrik ediyorum. Engelli sporcularımızın başarılarına farklı bir nazarla bakıyoruz. Bugünü vesile kılarak 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı!

ÖĞRETMEN ENGELLİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

  2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

  3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

  4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

  5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

  6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

  7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

  8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

  9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

  10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

  11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

  12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

  13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
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atama Öğretmen Recep Tayyip Erdoğan

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