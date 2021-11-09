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Engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

09.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atama bekleyen engelli öğretmenler için atamanın gerçekleştirileceği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ifade edildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü işaret eden Bakan Özer konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Engelli atama başvuruları başladı. İşte merak edilenler...

Engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi verdi. Bakan Özer, 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihlerini açıkladı. Engelli öğretmen ataması başvuruları ı “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 2018-2020 yıllarındaki EKPSS’ye katılan kişiler arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak. Engelli öğretmen ataması kontenjanının kaç olduğu bilgisi verilmedi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Engelli öğretmen ataması : “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Ön Başvuru aşamasında başvuru yapmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuru yapamayacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, yalnızca bir alan için ön başvuru yapabilecek. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapmış ise Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilir. Adaylar ön başvurularını personel.meb.gov.tr sitesinde yer alan 'Elektronik Ön Başvuru Formunu' doldurduktan sonra ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacak.

Engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

  2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

  3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

  4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

  5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

  6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

  7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

  8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

  9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

  10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

  11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

  12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

  13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
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