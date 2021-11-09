Engelli öğretmen ataması ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi verdi. Bakan Özer, 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihlerini açıkladı. Engelli öğretmen ataması başvuruları ı “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 2018-2020 yıllarındaki EKPSS’ye katılan kişiler arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak. Engelli öğretmen ataması kontenjanının kaç olduğu bilgisi verilmedi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Engelli öğretmen ataması : “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Ön Başvuru aşamasında başvuru yapmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuru yapamayacak. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, yalnızca bir alan için ön başvuru yapabilecek. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapmış ise Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilir. Adaylar ön başvurularını personel.meb.gov.tr sitesinde yer alan 'Elektronik Ön Başvuru Formunu' doldurduktan sonra ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI