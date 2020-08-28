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Engelli öğretmen sıcak çay fırlatan okul müdüründen şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 17:59 | Son Güncelleme

Adana’da bir okulda felsefe öğretmeni olarak görev yapan engelli M.İ.K., içinde sıcak çay bulunan kupayı fırlatarak kendisini yaraladığı iddiasıyla okul müdüründen şikayetçi oldu.İddiaya göre, Seyhan ilçesinde bulunan bir lisenin müdürü M.G., okulun felsefe öğretmeni engelli M.İ.K.

Adana’da bir okulda felsefe öğretmeni olarak görev yapan engelli M.İ.K., içinde sıcak çay bulunan kupayı fırlatarak kendisini yaraladığı iddiasıyla okul müdüründen şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Seyhan ilçesinde bulunan bir lisenin müdürü M.G., okulun felsefe öğretmeni engelli M.İ.K. ile tartışmalarının ardından sıcak çay bulunan kupayı fırlattı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.İ.K.’nin sırtında birinci derece yanık oluştu. M.İ.K., polise giderek okul müdürü M.G. hakkında şikayetçi oldu.
Okul müdürü M.G.’nin ise polise verdiği ifadesinde, “Bardağı fırlatmadım. Elimden düştü. Bana iftira atıyor. İddiaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi.

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