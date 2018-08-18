Engelli oyuncudan Türk lirasına destek

İSTANBUL (AA) - Bedensel engelli oyuncu Ümit Odacı, döviz kurundaki hareketliliğe tepki ve Türk lirasına destek için Ankara'ya gidecek.

AA muhabirine açıklama yapan 22 yaşındaki Odacı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik saldırılar karşısındaki duruşunu desteklediğini belirtti.

Döviz kurundaki yükseliş karşısında Türk lirasına sahip çıkmak gerektiğini söyleyen Odacı, "Doların yükselişi bizi yıprattı. O nedenle, bedensel engelli olmama rağmen Cumhurbaşkanımızın ziyaretine giderek, desteğimi belirtmek istiyorum." dedi.

Ümit Odacı, her şeyin yoluna gireceğini umduğunu anlatarak, "Daha yaşım genç ama her zaman devletimin arkasındayım. Aracımla yola çıkacağım ve Ankara’ya kadar gideceğim." diye konuştu.

Odacı, bu gece Ankara'ya gitmek için menajeri Ali Baş ile yola çıkacağını dile getirdi.

