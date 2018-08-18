Engelli oyuncudan Türk lirasına destek

İSTANBUL (AA) - Bedensel engelli oyuncu Ümit Odacı, döviz kurundaki hareketliliğe tepki ve Türk lirasına destek için Ankara'ya gidecek.
AA muhabirine açıklama yapan 22 yaşındaki Odacı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik saldırılar karşısındaki duruşunu desteklediğini belirtti.
Döviz kurundaki yükseliş karşısında Türk lirasına sahip çıkmak gerektiğini söyleyen Odacı, "Doların yükselişi bizi yıprattı. O nedenle, bedensel engelli olmama rağmen Cumhurbaşkanımızın ziyaretine giderek, desteğimi belirtmek istiyorum." dedi.
Ümit Odacı, her şeyin yoluna gireceğini umduğunu anlatarak, "Daha yaşım genç ama her zaman devletimin arkasındayım. Aracımla yola çıkacağım ve Ankara’ya kadar gideceğim." diye konuştu.
Odacı, bu gece Ankara'ya gitmek için menajeri Ali Baş ile yola çıkacağını dile getirdi.
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim
Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum