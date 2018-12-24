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Engelli oyunculardan engelsiz oyun

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Belediyesi bünyesinde bulunan Engelli Tiyatro Grubu oyuncuları 'Çeşme' isimli tiyatro oyununun çalışmalarına başladı.

Engelli oyunculardan engelsiz oyun

İSTANBUL, (DHA) -ÜMRANİYE Belediyesi bünyesinde bulunan Engelli Tiyatro Grubu oyuncuları 'Çeşme' isimli tiyatro oyununun çalışmalarına başladı.

Ümraniye Belediyesi, engelli vatandaşların sanatta etkin olabilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesinde 2011’de kurulan Engelli Tiyatro Grubu, hazırladıkları oyunları farklı kültür merkezlerinde tiyatro severlerle buluşturuyor. Daha önce Engelli Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen 'Pazar Çilesi' ve 'Hayırsız Evlat' adlı oyunlar vatandaşlardan ilgi görmüştü. Oyunculuklarıyla beğeni toplayan Engelli Tiyatro Grubu şimdi de 'Çeşme' isimli oyuna hazırlanıyor.

Ümraniye Belediyesi Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezinde Erkay Yavuz yönetiminde çalışmalarına başlanan oyun; Geleneksel Halk Tiyatrosu’nun türlerinden olan Orta Oyunu, Meddah, Karagöz ve Hacivat’tan izler taşıyor.

ÇEŞME OYUNU HAKKINDA

Erkay Yavuz tarafından yazılan hikâye Osmanlı zamanında bir mahallede geçiyor. İsmail fendi muhtarı olduğu mahalleye bir çeşme yaptırır. Maksadı mahallelinin suyu uzaktaki çeşmeden değil de bu çeşmeden almasını sağlamaktır. İsmail Efendi çeşmeyi dostu Hamdi’ye emanet eder. Su almaya gelen mahalleli de Hamdi’den suyu parayla alınca ortalık karışır. Durumun acayipliği Pişekâr İsmail’i şüphelendirir ve Hamdi’nin foyasını ortaya çıkarmaya karar verir.

Engelli oyunculardan engelsiz oyunEngelli oyunculardan engelsiz oyun

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